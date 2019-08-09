Sörloth... – Olcay Çakır – Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Olcay Çakır Sörloth...

...

Aslında hazır bir takımla, henüz hazır olmayan bir takımın eşleşmesine dair çok ciddi bir dezavantajdan bahsederek yazıya başlamak en doğrusu.
Gayrısı "sosyal medya usulü" bir linç olur çünkü.
ne kadar "liginde oynayan, oyuncuları saha içinde diri, birbiriyle uyumlu" bir görüntü verdiyse, bunun tam tersi görüntü verdi ilk bölümde.
Bireysel performansların şaşırtıcı derecede yerlerde olduğu ilk yarıda;
Trabzonspor'un o bilindik takım oyununu izlemek zaten mümkün olamadı.
'ın ilk tercihlerinden ikinci yarı başında hızlı bir şekilde vazgeçmesi çok önemli kırılma oldu.
Bu takımın ezberini bozan "giden oyuncuların" yerine doğru isimleri, ivedilikle monte edebilmek, o takımı geri getirmek anlamına da gelecekti.
'u "Rodallega" yaptı ve o anda takımının çehresini de tamamen değiştirmiş oldu.
Önde top tutan, uzun, sakin, hantal olmayan, arkadaşlarına alan açan, indiren, pasör ve en önemlisi; gol atan bir "Sörloth", gözbebeklerinde soru işaretleri dolu meraklı gözlere de büyük umut vermiş oldu.
Dün oyuna giren iki yeni transfer de umut verdi Trabzonsporlular'a, tıpkı skor gibi...
Deplasmanda 2-2'lik skora gelmek çok önemli bir avantaj özetle.
Dün akşam Trabzonspor "en ciddi" hazırlık maçını resmi olarak oynamış oldu.
En ciddisini de berabere bitirmiş oldu.
E ne de olsa istikrar da önemli!

Olcay Çakır - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN