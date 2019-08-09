Aslında hazır bir takımla, henüz hazır olmayan bir takımın eşleşmesine dair çok ciddi bir dezavantajdan bahsederek yazıya başlamak en doğrusu.

Gayrısı "sosyal medya usulü" bir linç olur çünkü.

Sparta Prag ne kadar "liginde oynayan, oyuncuları saha içinde diri, birbiriyle uyumlu" bir görüntü verdiyse, Trabzonspor bunun tam tersi görüntü verdi ilk bölümde.

Bireysel performansların şaşırtıcı derecede yerlerde olduğu ilk yarıda;

Trabzonspor'un o bilindik takım oyununu izlemek zaten mümkün olamadı.

Ünal Karaman'ın ilk tercihlerinden ikinci yarı başında hızlı bir şekilde vazgeçmesi çok önemli kırılma oldu.

Bu takımın ezberini bozan "giden oyuncuların" yerine doğru isimleri, ivedilikle monte edebilmek, o takımı geri getirmek anlamına da gelecekti.

Sörloth'u "Rodallega" yaptı ve o anda takımının çehresini de tamamen değiştirmiş oldu.

Önde top tutan, uzun, sakin, hantal olmayan, arkadaşlarına alan açan, indiren, pasör ve en önemlisi; gol atan bir "Sörloth", gözbebeklerinde soru işaretleri dolu meraklı gözlere de büyük umut vermiş oldu.

Dün oyuna giren iki yeni transfer de umut verdi Trabzonsporlular'a, tıpkı skor gibi...

Deplasmanda 2-2'lik skora gelmek çok önemli bir avantaj özetle.

Dün akşam Trabzonspor "en ciddi" hazırlık maçını resmi olarak oynamış oldu.

En ciddisini de berabere bitirmiş oldu.

E ne de olsa istikrar da önemli!