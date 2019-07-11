Yoldüzler...

Dozer Cemil yani Cemil Usta ve dönem arkadaşları bizim jenerasyonun Trabzonsporlular'ına mükemmel çocukluk yaşatmış gerçek efsanelerdi. İstanbul hegemonyasını yıkarlarken, gelecek jenerasyonlara da çok büyük ve çok ağır bir miras bırakacaklardı.

Ona ait olan "Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, başka kaptanların arkasında nasıl sahaya çıkarım" sözü; bugünün endüstriyel futbol koşullarını iliklerine kadar yaşayanları olarak bizlerin hâlâ tüylerini diken diken etmektedir.



Biliyorsunuz...

TFF aldığı kararla 2019-2020 sezonunu Cemil Usta sezonu olarak ilan etti. Cemil Usta yani nam-ı diğer Dozer Cemil... Dönemin havalısı Liverpool'a Avni Aker'de penaltıdan attığı golle adamların fiyakasını bozan Cemil Usta... Ertesi gün gazetelerde çıkan Trabzonspor'un galibiyet haberini "acaba baskı hatası mı var" diye düşündüren Cemil Usta... Israrla Cemil Usta...

Anlamayanlara, saygı sorunu olanlara, dedim geçti diyenlere son bir daha Cemil Usta, nam-ı diğer Dozer Cemil. Sezon boyunca iyice ezber ederler artık, bu işin ayrı bir boyutu.

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Gelelim adı, efsanesi olmuş bu sezonda Trabzonspor'un yapabilecekleri ne olabilir sorusunun cevabını vermeye. Doğru işleriyle dikkat çeken, doğru yapılanan, sonuçlarıyla doğru yapılandırılan bir Trabzonspor var artık. Arama, bulma, alma noktasında küçük fireler haricinde spor kamuoyunun takdirini kazanan bir Trabzonspor var artık.

Dozer Cemil sezonunda "BulDozer" gibi başlamak ve bitirmek gibi bir mecburiyeti, sorumluluğu var Trabzonspor'un.

Başına gelecekler üç aşağı beş yukarı bellidir, hazırlıklı olunmalı, bunu baştan yazalım, üç kulvarda (aslında dört) verilecek mücadelede geniş kadro bu işin olmazsa olmazı olarak hayata geçiriliyor, doğru iş!

Liginde geçen yıldan damaklarda bırakılmış bir lezzet var, devamı için geniş kadro ve istikrar doğru iş!

Ülkenin gururu olma sorumluluğu ile Avrupa'da en tepe hedefleniyor ki bu aslında bir gelir kaynağı da...

Ve Türkiye Kupası...



Trabzonspor, futboldan para kazanacağı güzel bir sezona, doğrularla hazırlanıyor. Ve niye aslında dört kulvar dediğimi açmama çok fazla gerek yok sanırım.

Matematikte çarpmada sıfır gibidir o kulvar, orada hak var.

Yenmeyi bekleyen! Mekanın cennet olsun Dozer Cemil Usta...

Yoldüzler Cemil Usta...

