Tatlı dil...

Sezona başlarken Trabzonspor'un ligi bitireceği yerle ilgili birçok beklenti konuşuluyordu.

Ancak bu kadar etkili, ezeli rakiplerine karşı bu kadar üstün futbol ve skor üreteceği eminim kimsenin aklında yoktu.

Trabzonspor sezonu Avrupa kupalarına katılma hedefi noktasında tuttururken, taraftarlarının kafasında ve futbol camiasının genelinde birçok 'Keşkeler' de bıraktı.

Bu futbol ve oyuncu portföyüyle karşılaşmalarda üstünlük kazanırken, saha içindeki fair play kategorisiyle de asla antipatik bir takım olmadı.

Bunda başkan Ağaoğlu'nun eylem ve söylemleri ile teknik adam Ünal Karaman'ın eylem ve söylemleri çok etkili oldu.

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Bazı maçlarda hakem uygulamalarının taraflı tarafsız spor yorumcularını bile çıldırtacak kadar taraflı ve yanlı uygulamalarına rağmen Karaman kenarda ve basın toplantılarında asla çizgisinden ödün vermedi.

Bu davranışın önümüzdeki yıllarda Karaman'ın heybesinde taşıyacağı en önemli kazanımı olduğuna inanıyorum.

Çünkü hakem camiası ne yazıktır ki iç saha, dış saha ve kenar yönetimi baskılarından nasıl etkilendiğini bu yıl bir kez daha ortaya sermiş oldu.

Medya, oyuncular, kenar yönetimleri hakemlerin ki sistemin en eğitimli grubu olmalarına rağmen kimyalarını bozduklarını hepimiz çok iyi biliyoruz.

Bence bu grubun tıpkı sosyal hayatta olduğu gibi spor alanlarında da acı dil ile tatlı dili birbirinden önümüzdeki sezon çok daha iyi ayırabileceklerini düşünüyorum.

Ünal ve oyuncuları asla fair-play konusunda çizgilerini bozmadan önümüzdeki yıl hedeflerine koşabilirler.

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Spor kamuoyunu, Trabzonspor camiası Ünal Karaman'ın tüm olumsuzluklara rağmen takımına oynattığı pozitif futbolun ödüllendirilmesi beklentisini yönetim de takdir ederek tereddütsüz sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Ünal Karaman'a ve Trabzonspor camiasına yakışan bir sözleşme ile de bence sonlanmış oldu.

Herkesin bayramı kutlu olsun.