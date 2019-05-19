Mutlu takım

Konyaspor karşısında hedeflenen puanlar alınamayınca bu karşılaşmanın "prestij" mücadelesinden öteye geçmeyeceği düşünüldü.

Buna rağmen tribünlerin Ramazan ayı iftar saati de düşünüldüğünde bu kadar kalabalık olması maçın albenisinin yüksekliğiyle izah edilebilir.

Ligin tartışmasız "ısrarla" iki iyi futbol üreticisi teknik adam ve takımının bu karşılaşmasında ilk yarının golsüz tamamlanması açıkçası beklediğimiz bir durum değildi.

Ancak ilk yarı için pozisyon zenginliği ve seyir zevki yüksekti denilebilir.

İlk 20 dakikalık bölümde özellikle Sosa-Abdülkadir Parmak ikilisi ile Nwakaeme-Yusuf ikilisi özgüvenli ve yüksek performanslı oyunlar oynarken;

Abdülkadir Ömür ve Rodallega bu oyunculara ayak uyduramadı ve birçok atak etkili sonlanamadı.



İkinci yarıda takımının ilk yarıdaki mahkum oyuna iki hamle ile müdahale eden Şenol Güneş aradığı golü buldu, topla oynama oranını da yükseltti takımının.

Ancak karşılaşmanın en etkili ismi Yusuf Yazıcı mükemmel oyununa mükemmel bir golle adeta imzasını bıraktı.

İkinci bölümde daha çok yaslanan ve kaptığı toplarla hücuma hızlı ve etkili çıkmaya çalışan Trabzonspr'un kalesinde gol görüp, gol bulması bu riskli oyunun bir neticesiydi!

İlk yarıda sihirli bir el değmişcesine Abdülkadir Ömür'ün belki de ilk yarıda yaptığı tüm hatalarından arınması da özellikle not edilmesi gereken bir durum.

Bulduğu geniş alanları bu kez etkili kullandı.

Ve takımını öne taşıyan en önemli unsurlardan oldu.