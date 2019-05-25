Devamı seneye

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Tüm olumsuz koşullara rağmen ülkeye iyi futbol izleten bu takım ayakta alkışlanmalı.

Üstüne üstlük yerli mi yabancı mı tartışmalarının üzerine, mecburiyetle de karışık yerli ve öz üretimlerle yoluna devam edebilmek örnek ve önemli bir durumdu.

Sezon içinde yaşananlar üzerine yazılacak birçok şey var elbet.

Milli Takım'a alınan ve alınmayanları ile birlikte yeni bir tartışma yaşanıyorsa bu Trabzonspor'un bu yıl geldiği noktayı gösterir.

Karşılaşmaya ligi üçüncü bitirip sezonu biraz geç açmak, gruplara direkt katılmak gibi bir hedefle başladı Trabzonspor.

Karşısında ise ligin ikinci yarısının en iyilerinden ve motivasyonu yüksek bir Rizespor olacaktı.

Tribünlerin reaksiyonları ve saha içinde oyuncuların konsantrasyonları sonuca ne kadar etki edecek merak konusuydu.

Trabzonspor sahaya bildiğimiz diziliş ve oyun felsefesiyle yani en iyi bildiği oyunla çıktı.

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İlk bölümlerde Rizespor üstün başladığı oyunu golle süsledi. Ancak Trabzonspor oyuna ağırlığını koyarak peş peşe 3 gol bulmasını bildi.

Orta alanların uzun süre oyunda kendini hissettiremediği bir karşılaşmada kaleciler adeta devleşti dersek yanlış söz etmiş olmayız.

İkinci yarıya da ilk yarının ilk bölümleri gibi etkili başlayan taraf Rizespor'du ve aradığı golü de buldu.

Üçüncü golü sürekli ararken rakip kalede etkili gözüktü, hem de kalesinde etkili açıklar bıraktı.

Psikolojik unsurların ön plana çıktığı Karadeniz'in komşu iki vilayetinin futbol kulübü arasında oynanan karşılaşma oyuncular için keyifli, izleyenler için bol gollü bir karşılaşma olarak anılara eklendi.