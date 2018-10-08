Kırılma anları...
Ünal Karaman'ın sevgili annesini kaybettiği için kenarda olamadığı kritik karşılaşmada oyuncular ve Hüseyin Çimşir; hocalarına ufak da olsa bir teselli vermiş oldular. Annemizin mekanı cennet olsun, Ünal hocanın da başı sağ olsun.
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Dün akşam Akhisar takımının yorgunluğa bağlı olarak oyundan düşeceği maç başı öngörüsü, oyuncu ve kenar yönetimin hamleleriyle bertaraf edilmiş oldu.
Akhisar takımı özellikle oyunun her iki yarısının ilk 15-20 dakikalık bölümlerinden etkili, enerjisi yüksek bir görüntü verdi.
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Trabzonspor
'un Burak ve Rodallega'lı ön tarafına Abdülkadir ve Amiri kenarlardan, Sosa ise arka taraftan destek verirken, Mustafa Yumlu-Caner ikilisinin etkili oyunlarına Aykut ve Sissoko'nun da eklenmesi, bu atakları etkisizleştirdi.
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Özellikle Mustafa Yumlu-Rodallega ile mücadelesi sonrası burnunda oluşan çift taraflı kırık nedeniyle oyundan çıkınca bozulan ikili, tüm takım dengesini de etkiledi. Trabzonspor'un etkili atakları bu kez sonuç bulan ataklara dönüştü.
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Sosa'nın attığı gol ve oyuna kattıkları ile maçın yıldızı olduğu karşılaşmada gelen bu kritik gol, Akhisar takımın tüm hesaplarını bozmuş oldu.
Penaltı ve akabinde gelen gol ile deplasman fobisi de yenilmiş oldu...
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Oyuna ilk iki müdahale defansif hamleler yerine ofansif tercihler oldu Trabzonspor'da.
Akhisar takımında en önemli ön oyuncusu olan ve fakat maç sonrası "yorgun olduğu için kenarda bekledi" bilgisi gelen Seleznov'un ilk 11 başlamaması şaşırttı.
Ve takımının oyununu etkiledi.