Kırılma anları...

Ünal Karaman'ın sevgili annesini kaybettiği için kenarda olamadığı kritik karşılaşmada oyuncular ve Hüseyin Çimşir; hocalarına ufak da olsa bir teselli vermiş oldular. Annemizin mekanı cennet olsun, Ünal hocanın da başı sağ olsun.

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