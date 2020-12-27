İyi olan kazandı

İlk yarıda her iki takımın denk oynadığı ancak önemli pozisyonların olmadığı görülüyordu. İlk yarıdaki oyunu ile Trabzonspor, bu yılın belki de en iyi ve en kişilikli futbolunu oynuyordu.

Hatta 2. yarıda galibiyet konusunda epeyce umut vardı.

Fakat oyuna daha fazla ağırlık koyan bir Galatasaray vardı. İlk yarıdaki oyunundan da eser kalmayan bir Trabzonspor sahadaydı.

Trabzonspor'un en önemli eksiği, oynadığı futbola hız ve paslaşmalarda sürat kazandıramamasıdır. Hücum döneminde kaybedilen bu zaman çok önemlidir.

Bunun yanında Trabzonsporlu oyuncularda bir miktar telaş da sezdim. Maalesef oyuna akıcılık, devamlılık ve istikrar katamadıkları gibi ileride de bir gole yakın adam eksikliği gün gibi aşikârdır.

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