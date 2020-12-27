İyi olan kazandı
İlk yarıda her iki takımın denk oynadığı ancak önemli pozisyonların olmadığı görülüyordu. İlk yarıdaki oyunu ile Trabzonspor, bu yılın belki de en iyi ve en kişilikli futbolunu oynuyordu.
Hatta 2. yarıda galibiyet konusunda epeyce umut vardı.
Fakat oyuna daha fazla ağırlık koyan bir Galatasaray vardı. İlk yarıdaki oyunundan da eser kalmayan bir Trabzonspor sahadaydı.
Trabzonspor'un en önemli eksiği, oynadığı futbola hız ve paslaşmalarda sürat kazandıramamasıdır. Hücum döneminde kaybedilen bu zaman çok önemlidir.
Bunun yanında Trabzonsporlu oyuncularda bir miktar telaş da sezdim. Maalesef oyuna akıcılık, devamlılık ve istikrar katamadıkları gibi ileride de bir gole yakın adam eksikliği gün gibi aşikârdır.
***Trabzon savunmasını biraz daha toparlanmış olarak görürken özellikle Marlon'un her geçen gün daha iyi performans ortaya koyması da için kazançtır.
Bu takımın gittikçe tüm eksiklerine rağmen her geçen gün daha da kaliteli ve oturaklı olmaya başladığını görüyoruz.
Ha, yeterli mi elbette malum hedeflerin gerisinde kalmaktadır. Biz bu beğeniyi yeni bir yapılanma adına ileri sürdük.
Diğer taraftan beni daha çok umutlandıran fotoğraf Abdullah Avcı'nın kulübedeki kendinden emin ve güvenli duruşuyla oyuncularına kendisini kabul ettirmiş şekildeki pozisyonu çok önemli.
Trabzonspor'a yerleştirilmek istenen sistemin yeniden oyuncuların yeteneklerini göz önüne alarak rehabilite edilmesi çalışmaları daha faydalı olur kanaatindeyim.
Sonuç olarak bu maçın hakkaniyetli galibiyeti şüphesiz ortaya koyduğu gerçekçi futbolu ile Galatasaray'dı.
Diğer taraftan idare ettiği bu denli stratejik bir maçı nerede ise sıfır hata ile yöneten maçın hakemi Halil Umut Meler'i takdir etmek istiyorum.
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