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Necmi Perekli

Necmi Perekli

04 Ocak 2021 | Pazartesi

Gümrük'ten geçti

Bu denli zorlu bir maçta 'un futbol adına ortaya ne koyduğu beni hiç ilgilendirmiyor.
Görmek istediğim sadece 'Trabzonspor zirveye doğru nasıl yükselir' sorusunun cevabıydı.
Bunun için de öncelikle 3 puanı bir şekilde keseye koyması gerekirdi.
Onu da başardığına göre bence maç sonunda "İstenen sonuca ulaşılmıştır" Elbette ortada her iki takım adına da futbol namına, seyir, temaşa zevkine dair hiçbir kritik ana rastlamadın.
Diğer taraftan da 'ün 'de oynadığı futbola şahit olduktan sonra, Türk futbolunun içinde olduğu perişan duruma da artık hayret etmemekteyim.
Teknik analize gelirsek...
Trabzonspor'un aldığı 3 puanı ayrı bir yere koyarak, 'nın maçın akışı ile ilgili kurduğuna ihtimal verdiğim oyun algoritmasına fazla bakmadım.
Sadece karşısında oynayan Karagümrük takımının futbol ve futbolcu kalitesi itibarıyla bu sahalarda oynamasının dahi faul olduğunu ifade etmek isterim.
Trabzonspor karşılaşmanın başında oyun üstünlüğünü yakaladı ve bunu maç boyunca da hiçbir anda rakibine kaptırmadı.
Dolayısıyla maçın sonucu maç esnasındaki tabloların ne ve nasıl olduğunun hiçbir kıymeti yoktu.

***

Sonucun Trabzonspor lehine sonuçlanacağı belliydi.
Karagümrük'ün oyununu her ne kadar beğenmesek de 'un futbolunun iyiye gittiğini görmek taraftarı memnun etmektedir.
Bu konuda sanki bir miktar da ışık gözükmektedir.
Şimdi çarşamba günü maçı var. Oradan da alınacak 3 puan Trabzonspor adına çok kıymetli olacaktır.
Gelecek hafta ise bordo-mavili ekibin BAY geçeceği göz önüne alınırsa takımdaki eksiklerin bu 2 hafta içerisinde modifiye edilmesi imkanı doğacaktır.
Avcı'nın uzun uzun düşünecek vakti olacak.
Bu da gelecek için biraz daha umut içerir.

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Etiketler :
Süper Lig, abdullah avcı, Göztepe, Trabzonspor, Trabzon, Türk futbolu, Karagümrük

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