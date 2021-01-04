Gümrük'ten geçti

Bu denli zorlu bir maçta Trabzonspor'un futbol adına ortaya ne koyduğu beni hiç ilgilendirmiyor.

Görmek istediğim sadece 'Trabzonspor zirveye doğru nasıl yükselir' sorusunun cevabıydı.

Bunun için de öncelikle 3 puanı bir şekilde keseye koyması gerekirdi.

Onu da başardığına göre bence maç sonunda "İstenen sonuca ulaşılmıştır" Elbette ortada her iki takım adına da futbol namına, seyir, temaşa zevkine dair hiçbir kritik ana rastlamadın.

Diğer taraftan da Karagümrük'ün Süper Lig'de oynadığı futbola şahit olduktan sonra, Türk futbolunun içinde olduğu perişan duruma da artık hayret etmemekteyim.

Teknik analize gelirsek...

Trabzonspor'un aldığı 3 puanı ayrı bir yere koyarak, Abdullah Avcı'nın maçın akışı ile ilgili kurduğuna ihtimal verdiğim oyun algoritmasına fazla bakmadım.

Sadece karşısında oynayan Karagümrük takımının futbol ve futbolcu kalitesi itibarıyla bu sahalarda oynamasının dahi faul olduğunu ifade etmek isterim.

Trabzonspor karşılaşmanın başında oyun üstünlüğünü yakaladı ve bunu maç boyunca da hiçbir anda rakibine kaptırmadı.

Dolayısıyla maçın sonucu maç esnasındaki tabloların ne ve nasıl olduğunun hiçbir kıymeti yoktu.

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