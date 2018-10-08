Gelişim var

Trabzonspor deplasmanda Akhisar'ı 3-1 yenerek 3 puanı 3 golle aldı. Bunun yanı sıra ortaya koyduğu performans belki de bu yılın en iyi ve gelecek vadeden futboluydu. Bunda da geçen maçlardan alınan derslerin bu karşılaşmada uygulanması ile hem gerçek hem de doğru bir kadronun sahada olması sağlandı.

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Bu maçta takımda yer alan tüm futbolcular görevleri en efektif şekilde yerine getirdiler. Zaten maç sonrası tabelada gözüken skor da bu performansın ürünüydü.Rakip Akhisarspor öyle kolay yutulacak bir lokma değildi. Bu müsabakada Trabzonspor'un işi ciddi tutması maçı kurallarına göre yerinde oynaması ve de ileride Burak-Rodellega ikilisinin rakip savunmayı baskı altına alması ile maçın genel inisiyatifini elinde bulundurmayı becerdi.Ancak bu iki forvetin biraz daha organize ve bağlantılı oynaması gelecek maçlar için takımın rakipler karşısında daha etkili olmalarını sağlayabilir.Her şeye rağmen bu galibiyet Trabzonspor için çok büyük değer ifade etmektedir. Bu değer hem puan cetvelindeki yeri itibarı ile hem de içinde bulunduğu mevcut moral ve motivasyonun stabil hale gelmesini sağladı.Kalede Onur daha dengeli ve güven verici idi. İleride Sosa, Rodellege ve Pereira takımın iyi üstü adamları idi.Trabzonspor'un sahada bundan böyle daha başarılı olması diğer taraftan yönetim olarak kamuoyu nezdinde daha bir güven verici ve istikrarlı faaliyetler ortaya koyması iyi sonuçları da beraberinde getirecektir.T necmi.perekli@fotomac.com.tr NECMi PEREKLi