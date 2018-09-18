Neden kaybetti?

Trabzonspor geçen hafta Galatasaray karşısında 4-0'lık bir skorla üç puanı alınca Trabzon'da kızılca kıyamet koptu.

Biz o zaman bir hafta önce rakibine altı gol atan Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında ne yapacağını merakla bekledik. Daha doğrusu acaba Trabzonspor ne yapacaktı da var.

Fakat o ne? Galatasaray sahada adeta yürüdü ve işi sıkı tutan taraf bordo-mavili ekip oldu. Maçı tüm tahminler aksine Trabzonspor açık ara kazandı.

Ha, şimdi de Trabzonspor hafta içinde kendi basınının Galatasaray galibiyetini fazla şişirmesinden kaynaklanmış olacak ki bordo-mavili ekip bu hava ile birden bire "Ne olduma" uğradığından Alanya'da yelkenleri suya indirdi.

Trabzonspor'da bulunduğu yerin ve giydiği formanın hakkını doksan dakika verip dolduran bir tek oyuncu yok. Sadece kaleci Onur geride sağlam durdu.



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Orta sahada bu denli zayıf ve dağınık rakibin tek silahı inadına mücadele. Fakat bu şuursuz mücadeleyi mantıkla kırıp rakip kaleye uzanacak bir tek adamımız olmadı.

Rodallega'yı tek santrafor oynatmak icap ederse karşında sımsıkı bir takım olmalı. Oysa bizim bildiğimiz bu maçta rakibin belli; neden çift santrafor oynamayız anlayan beri gelsin. Hocam, bu oyun tarzı ile bu hesaplar tutmaz. Ortada mantığa dayalı, sistem ortaya koyan akıllı pozisyon üretmek diye bir şey yok.

Oyun sadece doğaçlama.

Bu sistemsizlik ve düzensizlik ve bu oyun anlayışı ile bir arpa yol alamaz, sadece tesadüf ve körün taşı misali arada bir galibiyet alıp gider.

Savunmadan akıllı top çıkaramaz isen, yan ve geri pasların vıcığını çıkartırsan, orta sahadan forvete pozisyon üreten paslar çıkaramaz isen ileri uçta rakip savunmayı savunma anlayışından dışarı çekemiyorsun, bu vaziyette galibiyetler yine tesadüflere kalır.