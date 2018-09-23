2. yarıya ‘evet’

Öyle bir maç ki Trabzonspor kendi evinde geçen haftanın yaralarını kapatmak için tribünlere 21 bin seyirci topluyor.

Fakat ne yazık ki sahasında adeta rakibine mahkum oynadı. Ta ki rakip attığı iki golden sonra bu skorun üzerine yatmayı kafi görene kadar.

Fakat oyunumuzun kurgusu zaten baştan yanlıştı.



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Ünal; seni seviyor ve destekliyoruz, hatta başarılı olmanı can-ı gönülden arzuluyoruz. Fakat hem geçen hafta Alanya'ya karşı hem de Trabzon 'da kendi sahanda tek forvetle oynamanı asla kabullenemiyoruz.Bu takımın her durumda mutlaka hele de kendi sahasında çift forvet oynaması farzdır. Bunu senin görmen gerekirdi.Geçen haftaların başarılı forveti Rodallega'nın birden bire takımdan kesilmesini de hatalı buluyorum.Haftalardır oynamayan Burak 'ın neye göre birdenbire ilk 11'e alındığını da anlıyamadım. Demek ki hafta içinde yerel basının Burak konusundaki baskıları böyle bir kararı zorunluğu kıldı.Hadi bir müddet ve 45 dakika oynanır sonuç ya da verim alamadın o zaman Burak'ı oyuna alabilirdin, hatta çift forvet durumunda da ikisini kullanabilirdin ama olmadı.Fakat ikinci yarıda bu yanlıştan dönmesi Burak'ın da daha etkili olmasına yardımcı oldu. Keşke baştan beri böyle oynansa idi.

Şimdi bu takımın Biraz maç alıp bu arada bir miktar da madden desteklenmesine ihtiyaç vardı.

Durmadan maç verirsek zaten maddi olarak hartama (ladin ağacından yapılan çatı kaplama malzemesi) ile kaşınıyoruz bunca masraf ve borçlar ne ile ödenecek?

Bir de takımda Burak ve Sosa gibi futbol miyadını çoktan aşmış iki adam, iki gol yedikten sonra hangi performansla maç içinde vites yükseltip maçı ve skoru lehine çevirecek, bu mümkün mü?

Rakip takım sahamızda bizden daha rahat oynuyor. Neden?