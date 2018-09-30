Muhteşem dönüş

Geçen haftanın mağlubu iki takım Trabzon'da karşı karşıya geldi.

Her ikisi de bu hafta 'prestij' veya 'var' olmanın peşinde idi.

Trabzonspor ise tüm kötü gidiş grafiğinin mutlaka değiştirilmesi peşindeydi.

İki takım da yüksek tempoda oynayınca ortaya güzel pozisyonlar, goller ve dakikalar çıktı.

Maçın ilk yarısında baskın olan taraf Trabzonspor gibi gözükmesine rağmen golleri bulan Kasımpaşa oldu.



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Bordo-mavililer oyunun 3. ve 4. bölümlerinde ileriye çoğalmayı sağlamada geç kalınca maçta ağırlığını kaybetti.

Bunda da Sosa'nın rölanti oyun şekli etkili oldu.

Bu zaafı iyi yakalayan Karaman, Sosa'nın yerine Amiri'yi alınca oyuna bir dinamizm ve hareketlilik geldi.

Bu aktivite Trabzonspor'un rakip takım savunması üzerine yıkılmasını sağladı.

İkinci yarıya 2-1'le başlanması bordo-mavililere bir umut penceresi açtı.

İkinci devrede inanç ve galibiyet için gönül birliği ortaya konulunca galibiyet geldi.

Bunda da iki santrforlu oyun tarzının etkisi olmuştur.

Zira bana göre takımın en büyük noksanı ofansif anlamda korkak ve zayıf oyun tarzı idi.

Hucüm futbolunun iki santraforlu şekli bu galibiyetin sebebi oldu.





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Kasımpaşa'nın 2. yarıya "Bu iş oldu" mantığı ve gevşekliği ile çıkması mağlubiyete açılan kapı olmuştur.

Bu anlayış Kemal Özdeş hocanın mantalitesine hiç yakışmadı.

Bu galibiyet sanırım bundan sonra Trabzonspor için bir çıkış olur.

Temennimiz yapılan hataların artık geride kalmasıdır.

Son olarak, bugüne kadar düşülen zor durumların sebebi teknik olmaktan ziyade idari olduğunu sanıyorum.