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Anasayfa Yazarlar Levent Tüzemen Tükenmişlik sendromu
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

03 Mart 2025 | Pazartesi

Tükenmişlik sendromu

Galatasaray kazanan takım olma hüviyetinden, hızla uzaklaşıyor.
Sadece pozisyon üretmek için Osimhen'e uzun top atarak bir maçı götüremezsiniz.
Arada sırada duran topla da gol buluyorsunuz… Okan hoca maalesef tükenmişlik sendromu içinde çırpınıp duruyor.
Oyun geliştirme adına B planı da C planı da yok.
Kendine olan güvenini yitirmiş.
Galatasaray ilk yarıyı kötü oynasa da iki tane net gol kaçırsa da 1-0 önde kapattı.
Kasımpaşa'nın ataklarında da kaleci Muslera yaptığı kurtarışlarla alkış aldı.
Yani G.Saray'ın ilk 45'te atanı da tutanı da görevlerini yaptı.
4 Ocak 2021'den itibaren içerde-dışarda F.Bahçe'ye karşı oynadığı 12 maçı da kazanamayan Kasımpaşa yıllardır, G.Saray'a özel olarak bileniyor futbolcular müthiş motive oluyor, özellikle Hajradinovic her G.Saray maçında sahne alıyor.
Okan hoca Kasımpaşa'nın bu özelliğini bilmesine rağmen oyuncularını maça maalesef kafa olarak yeterli hazırlayamamış.

Okan hocanın kafası o kadar dalgın ki G.Saray 2-1 geriye düşüyor, iki dakikada art arda goller atıp öne geçiyor, takım öne geçip iyi oynuyor Kasımpaşa sinmiş, savunmadan çıkamıyor birden bire şapkadan tavşan çıkarır gibi Kaan Ayhan ile Cuesta'yı oyuna alıp takımın dengesini bozuyor.
Sakatlık yok, beni çıkar diyen yok!
Oyunun sonuna da şaka gibi bal yapmayan Yusuf Demir'i alıyorsun!
Bir pozisyonda Ahmed'e pas vermesi gerekirken golü ben atayım kral olayım diyerek şut çekiyor.
Okan Buruk bu takımı toparlayabilir mi? Yönetime büyük iş düşüyor.
Dursun başkan, Duygun Yarsuvat yönetimindeki planı uygulamalı. Ali Dürüst-Abdürrahim Albayrak ikilisini kalan haftalar için Okan hocaya yardımcı olmaları adına göreve davet etmeli.
Mevcut yönetimde bu tecrübede insanlar yok, Okan hocanın yalnızlığı ancak bu ikili ile giderilir.

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Etiketler :
Kasımpaşa, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Okan Buruk, Duygun Yarsuvat, Ali Dürüst, Abdürrahim Albayrak, F Bahçe, Galatasaray, Cuesta, G Saray, Dursun başkan, Okan Hoca, Muslera

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