Önce yanlış sonra doğru

Galatasaray, Alanya'da resmen uçurumun kenarından döndü. Üç günlük Antalya tatilinde Okan Buruk, öyle bir kadro planlamış ki, ilk yarıda Galatasaray sahada yoktu. Sara'dan sağ açık yaratmak Galatasaray'ın oyun düzenini bozdu. Lemina kaptırdığı toplarla ve yaptığı pas hatalarıyla oyundan çok erken çıkmalıydı. Galatasaray'ın kültüründe kanat oyuncuları olmadan oynamak yoktur. Buruk'un Nasrettin Hoca'nın göle maya çalma örneği gibi sahaya kadro sürmesi ve kanatsız oyun Galatasaray'ı etkisiz hale getirdi. Alanya'nın tek atağında yenilen gol, ceza alanı içerisinde Lemina'nın rakibine önlem almamasının ürünüydü. Okan Buruk, Lemina'yı çıkartıp Yunus'u alarak ve göbekte Sara-Torreira ikilisine dönerek Galatasaray'ın oyun hafızasına dönmesini sağladı. Yunus ve Barış'ın kanatlardan yaptığı bindirmeler Alanya savunmasının dengesini ve huzurunu bozdu.

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Barış'ın yarattığı iki pozisyonda Galatasaray iki gol buldu. Özellikle Osimhen'in attığı kafa golü sonrası armayı öpmesi taraftarları çılgına çevirdi. İlk yarıda rakip kaleye gitmekte zorlanan Galatasaray, ikinci yarı Alanya ceza alanına daha fazla girdi. Galatasaray eğer Alanya'da takılsaydı şampiyonluk yarışında kesin çıkmaza girerdi. Geriden gelip maçı çevirmek ve üç puanı kazanmak hem Galatasaray'ın avantajını elinde tutmasını sağladı hem de Fenerbahçe'nin bay olduğu hafta 7 puanlık farkı yakalayarak rakibin kucağına psikolojik baskıyı bıraktı. Okan Buruk, bu galibiyetten ders almalı, kadro seçimlerinde isimlere göre hareket etmemeli, Galatasaray'ın oyun hafızasına göre davranmalı. NOT: TFF'nin torpillisi hakem Yasin Kol hakkında maç yönetemez raporu var. Buna rağmen maç vererek TFF resmen Galatasaray'a savaş açtığını gösterdi.