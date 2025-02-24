Riske girmeyin

Derbinin favorisinin olmadığını geçen sene RAMS Park'taki maçta gördük. G.Saray, 10 kişi kalan Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti. Bu derbide risk almayacak tek takım G.Saray. Çünkü G.Saray, kazanır ya da kaybetmezse şampiyonluk ipine sıkı sıkı sarılır. G.Saraylı oyuncular, bu maçı final gibi görmeli, akıllı oynamalı, riske girmeyi akıllarından geçirmemeli. Seyirci avantajı, G.Saray'ı derbide yarım adım öne itiyor.

LEMİNA OYNAMALI

Ocak ayından bu yana G.Saray, vasat oynuyor. Mourinho, erken yapılan ara transferleri takıma monte etti. Okan hoca ise dar kadrodan sonra ideal 11'ini Rize'de 2. yarı sahaya sürebildi. Galatasaray derbide kalede Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren dörtlü savunmasıyla çıkmalı, Torreira-Lemina birlikte oynamalı. Osimhen'in arkasında Sara görev yapmalı. Kanatlarda Sallai ile Barış Alper forma giymeli. Mourinho, takıma hükmetme konusunda Buruk'un bir adım önünde. Okan Hoca kenarda sakin kalmalı, oyunu doğru okumalı.

OSİMHEN VAZGEÇMİYOR

Hücum zenginliği F.Bahçe'nin daha güçlü. Tadic, Szymanski, En-Nesyri, Dzeko çok etkili. G.Saray'ın Lemina, Torreira, Sara üçlüsü rakibe daha ağır basıyor. Sallai, Barış eğer ön alan baskısını doğru yapar, etkili ortalara imza atarlarsa Osimhen'i golle buluştururlar. Okan Hoca'nın en büyük silahı Osimhen olacak. Tek başına savunmaya karşı savaşıyor, yüreğini ortaya koyuyor, mücadeleden asla vazgeçmiyor.

ADALETSİZ BİR KARAR

Slavko Vincic'in atanmasından sonra F.Bahçe'nin TFF'yi yönettiği belgelendi. Çünkü Başkan Ali Koç, seçimde oy atmamasına rağmen TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu'na istediklerini yaptırdı. Ali Bey, "VAR'a yabancı hakem gelmezse kupaya çıkmayız" dedi, anında yabancı VAR geldi. Sayın Acun Ilıcalı'nın da önceden bahsettiği yabancı hakem vurgusuna TFF kayıtsız kalmadı ve Vincic'i getirdi. Bu adaletsiz bir karar, hak yemektir. Çünkü Kadıköy'deki maçı bir Türk hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Dilerim, bu karar büyük olayların yaşanmasına neden olmaz. Hakemliğinin sonuna gelmiş Vincic'in derbiye atanması skandal ötesi bir karardır.