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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

20 Ekim 2024 | Pazar

Lider İcardi

Antalyaspor maçı Galatasaray'ın büyük golcüsü İcardi'nin dönüşü oldu. Arjantinli yıldız, ilk golü kafayla atarken topu iğne deliğinden geçirdi. İkinci golde sol ayağıyla sakin, dengeli ve kaliteli bir vuruş yapıp kaleciyi çaresiz bıraktı. İcardi sadece bir golcü olarak sahne almadı, Galatasaray'ın saha içi öğretmenliğini de yaptı, arkadaşlarını nasıl pozisyon alacakları konusunda uyardı. Yani İcardi lider olduğunu kanıtladı. Pozisyon zenginliği, oyun hakimiyeti, topa hükmetmek Galatasaray'ın elindeydi. Özellikle hücum bölgesinde yakalanan pozisyonlarda final pasları daha isabetli olsaydı Galatasaray, skor olarak farka giderdi. Okan Buruk belki Kerem Aktürkoğlu'nu kaybetti ama ısrarla takımda kalmasını istediği Yunus Akgün'den müthiş verim almaya başladı. Galatasaray'ın Antalya kalesine yaptığı hızlı hücumlarda Yunus'un topla dikine attığı deparlar çok etkiliydi. İkinci golde İcardi'ye yaptığı asist de kalite kokuyordu. Sallai de Rashica kumaşı var. Macar oyuncu, sadece hücuma destek vermiyor, savunmaya da gelip yardım ediyor, ayağındaki topları basit ve akıllı kullanmaya özen gösteriyor. Sara'nın kalitesi her maç yükseliyor. Torreira'nın daha güvenli oynamasını ve daha az yorulmasını sağlıyor. Abdülkerim'e bir uyarım var; sahada yüreğini ortaya koyarak mücadele ediyor ama topla savunmadan çıkarken riske girmeden pas vermeli. Eğer savunmanın sağında Kaan Ayhan, solunda Jakops'un yerine giren Berkan oynuyorsa bu Okan Buruk'un çaresizliğini gösterir. Savunmanın kenarlarının devre arasında genişletilmesi gerekir.

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Etiketler :
Berkan, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk, Yunus Akgün, Antalya, İcardi, Yunus, Jakops, Antalyaspor, Sallai de Rashica, Galatasaray

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