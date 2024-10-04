Hastalık sürüyor

Galatasaray'da "Farklı öne geçip sonra rakibe yakalanma" hastalığı sürüyor. Riga takımı otobüsü savunmanın önüne çekmiş, topu Galatasaray'a vermiş ve kontratak pususuna yatmıştı. Galatasaray Yunus'un hazırladığı pozisyonda İcardi'nin kafa vuruşunu fırsatçılığı sayesinde Mertens gol yaptı. Oyunun ve topun hakimi Galatasaray'ın elindeydi. Sanchez'in 70 metrelik pasına koşan Yunus mükemmel bir gol attı. Rakibin gücüne bakınca "Galatasaray farka gidecek" anlayışına kapıldım ama yanıldım. Riga kolay bir gol attı, pozisyonda Sanchez adamını kaçırdı, Abdülkerim geride kaldı, Günay atılan şutta topu "Olmadı bir daha vur" gibi rakibin önüne kesti ve golü yedi. Günay aynı golü PAOK maçında yedi ve kurtardığı topu rakibin önüne kesti.

Okan Buruk maalesef oyunu okuma ve hangi oyuncunun oyundan çıkması konusunda hatalar yapıyor. Ya yardımcıları yardım etmiyor, ya da Okan Hoca yardımcılarının uyarılarını dinlemiyor. Maçın başından itibaren Kaan Ayhan sağbekte tank gibi oynuyordu. Riga da hep sağdan yükleniyordu. İkinci yarı Riga sağdan iki kez geldi ikisini de Abdülkerim önledi. Üçüntü atakta da gol geldi. Skor 2-2 olduktan sonra Okan Buruk Kaan'ı oyundan aldı. Hoca olarak bu değişikliği çok önceden yapman gerekirdi

Barış Alper formsuz. Çok şey yapmak istedi ama inanılmaz toplar kaybetti. Çünkü Barış eski gücünde değil. Galatasaray yine elindeki avantajı kaybetti. Bakalım Galatasaray'a iki gol atan Riga takımı kalan 6 maçta bir takıma iki gol atabilecek mi? Okan Hocam şimdi "Sorumluluk benim" gibi açıklama yapma çünkü sen de zihinsel olarak formda değilsin. Abdülkerim çıktığında Nelson varken Berkan stoper olmaz. Torreria çıkıp çok övdüğün ama bal yapmayan Yusuf girmez. Kurtul artık saplantılarından.. Duygularınla değil aklınla hareket et..