İntikam aldı!

Hakem Ali Palabıyık Galatasaray'ın keyifli oyununu resmen sabote etti. Şov yapan, rakip kalede kamp kuran, İcardi ve Mertens'le iki harika gole imza atan Galatasaray, Boey'in haksız kırmızı kart görmesinden sonra ritmini kaybetti. Ama oyuncuların kazanma inancı, mücadele gücü ön plana çıkınca 10 kişilik Galatasaray, Mertens'in şımarıklığı yüzünden iki tane net golü harcadı. Mertens ilkinde kendisine golü attıran İcardi'ye ayağındaki "Topu al golü sen at" diye pas yapmadı, egoistçe vurdu, pozisyonu harcadı. İkincisinde birçok arkadaşı boştayken köşeye gelişi güzel plase yaptı.



Hakemler hatalar yapıyor, VAR skandal kararlar veriyor, şikayetler çığ gibi artıyor ama TFF kulağının üzerine yatıyor. beIN SPORTS'un Fransız spikeri Ali Palabıyık'ın Boey'e gösterdiği kırmızı karttan sonra şu yorumu yaptı: Bu hakem şaka mı? Ne yapıyor? O Ali Palabıyık Galatasaray'ın ataklarını kesti, Alanya'nın kartlık faullerini görmezlikten geldi. Palabıyık'ın hedefi tribünleri tahrik etmekti. Hatta ilk yarı bitiminde soyunma odasına geç girerek taraftarları çıldırttı ve resmen sahaya yabancı madde atılması için provokasyona yönelik davranış biçimi sergiledi. Ali Palabıyık, operasyonunu mükemmel yaptı. Kırmızı kartla Abdülkerim'i de oyundan attı. Galatasaraylı yönetici Erden Timür, sabaha kadar tekrar tekrar konuşsa bu hakemler yola gelmez. Çünkü bu sezon şampiyonluk yarışı içinde Galatasaray'ın olmasını istemiyorlar. Kadir Sağlam ile başlayan operasyon her hafta üzerine koyarak devam ediyor. Rize maçından sonra uzun süre maç yönetemeyen Ali Palabıyık, Galatasaray'a operasyon yaparak intikamını aldı.