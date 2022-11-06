Çaresiz bıraktı

Galatasaray, taraftarıyla, hocasıyla ve futbolcularıyla derbiyi kazanmak için kafaca çok iyi hazırlanmış. Oyunun ilk dakikasından itibaren kontrolü ele geçirdiler, Beşiktaş'ın kanatlarına özellikle N'Koudou'ya hızlı atak yapacak geniş alanlar bırakmadılar. Maç boyunca önemli işler yapmayan Barış Alper, ilk 11'in riskli oyuncusuydu ama İcardi'nin ilk golünde topu kafa ile indiren isim oldu. Okan hocanın ısrarla "Kenardan arka direkte boşta bir Beşiktaşlı var ona dikkat edin" uyarılarına rağmen Cenk Tosun'un golü Galatasaray savunmasının dikkatsizliğinin göstergesiydi. HHH 1-1'lik skor Galatasaray'ı oyun olarak frenledi ancak ikinci yarıda Rashica diye roket gibi bir oyuncu sahne aldı. Beşiktaş'ın sol tarafını sağdan attığı deparlar, yaptığı çalımlarla felç etti. O Rashica Galatasaray'ı hücuma taşıyan adam oldu, arkadaşlarının da Beşiktaş kalesinde çoğalmasını sağladı. Hatta Rashica savunmaya kadar geldi, top çıkardı. 1. dakikadan 90. dakikaya kadar aynı tempoyla, çalışkanlıkla ve aynı kazanma hırsıyla oynadı. Sacha Boey, İlk yarıda sanki kötü oynadı ama ikinci yarıda Rashica'dan sonra Galatasaray'ın en iyisiydi. İcardi, iki gole imza atarken arkadaşlarına şu mesajı verdi; "Beni artık tanıdınız, ben pozisyonlara hazırım. Yeter ki havadan ve yerden bana gollük pasları atın. Ben de servislerinizi asla geri çevirmem." Galatasaray'ın ikinci yarıdaki müthiş oyunu karşısında Beşiktaş gerçekten çaresiz kaldı. Galatasaray belki iki tane attı ama İcardi ve Kerem'in şutlarında gole direkler izin vermedi. Okan hoca oyunun gidişatına göre doğru zamanda, doğru hamleler yaptı. Kerem, Dubois ve Berkan'ın girişleri Galatasaray orta sahasına dinamizm ve hücumlarına hızlılık getirdi. Bu galibiyet, Okan Buruk'un üzerindeki stresi de alacaktır ve kendisine yönelik baskıları da geri çekecektir.