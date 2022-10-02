Fırsat tepti

Adana Demirspor ile Galatasaray'a bize maç boyu verdikleri keyifli mücadeleden dolayı teşekkür etmek gerekir. Heyecan, pozisyonlar vardı ama gol yoktu. Galatasaray bu kadar çok pozisyona girmesine rağmen kazanamayarak bir fırsatı tepti. Mata ile oyuna başlamamak ne kadar büyük hata ise sahada tam 60 dakika "Hayalet" gibi dolaşan Gomis'e katlanmak çok daha büyük hatadır. Gomis rakip savunmalarda baskı yapamadı, pas duvarı olamadı, ayağındaki topları kaybetti ve Galatasaray'ı resmen eksik oynattı. Gomis ilk onbir başlamamalı ihtiyaç olunca oyuna girmeli.



Mata girinceye kadar Galatasaray belki çok koştu, iyi mücadele etti, kazanma duygusunu korudu, rakibe geniş alan vermedi ve bir oyun liderinin eksikliğini yaşıyarak dağınık oynadı. Çevre kontrolü ile oyun görüşü mükemmel olan Mata oyuna girer girmeez pas kalitesiyle Galatasaray'ı hem topladı hem de hücumda etkili olmasını sağladı. Gomis'li oyunda etkisiz kalan Yunus-Kerem ikilisi Mata ile kendini buldu. Çünkü İspanyol yıldız ayağındaki topları pasa dönüştürmeden önce arkadaşlarının pozisyon almalarını bekledi ve hep sakin kaldı. Mata tüm pasları gelişigüzel değil görerek ve bilerek verdi. Okan hocanın geç de olsa Mata'yı oyuna alıırken Mertens'i santrfora itmesi doğruydu. Midjö'yü beğendim. Midjö hücuma topla dikine çok hızlı çıkıyor, rakiple top arasına vücudunu akıllı sokuyor, paslarda topun şiddetini çok iyi ayarlıyor. Adana'nın 10 kişi kaldığı sürelerde Galatasaray rakip kalede çok pozisyon buldu. Final vuruşlarında Yunus ile Kerem gol kaçırmakta birbirleriyle yarıştı. Özellikle; Napoli'de toplara çok sert vurmasıyla tanıdığımız Mertens'in vuruşları şaşırtıcı biçimde çok cılız kaldı.