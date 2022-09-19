Mata evde oturmuyordu

Buruk'un ilk 7 hafta performansı nasıl buldunuz? Okan hocayı bu aşamada eleştirmek haksızlık olur. Sezon öncesi, yurt dışındaki iki kampta birlikte çalıştığı oyuncuların, özellikle yerli olanları Türkiye'de transfer bitmeye yakın Galatasaray'dan ayrıldılar. Sezon başladıktan sonra da İcardi, Mata, Mertens, Torreira, Yusuf Demir, Rashica ve Ross takıma katıldılar. Ayrıca Antalya maçının flaş ismi Midtsjö sakatlandı, Konya maçında mükemmel orta yapan Dubois'in de sezona başlamadan lifi attı. Okan hoca ve oyuncular için lig, milli maç sonrası start alacak.

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Transferlerin uyum süreci milli ara sonrası nasıl sonuç verir? Milli ara İcardi ve Mata için ilaç gibi gelecek. Çünkü bu iki yıldızın 90 dakika oynayacak fizik güçleri yok. İcardi yarım saat idare eder ama Mata'nın aküyü tam doldurması gerekiyor. Okan Buruk, Mata oynayacak seviyeye geldiğinde Mertens'in rahatlayacağını söylüyor. Çünkü iki oyuncunun da en büyük özelliği lider kimliğe sahip olmaları...

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Maç yapmamış Mata'nın alınması eleştiriliyor. Yanlış bir transfer mi? Hayır; Mata'nın bir oyun aklı var, kalitesi var. Futbolcu olarak da başarılı bir geçmişi var. Mata geçen sezon Manchester United'da az süreler almasına karşın takımla idman yaptı. Florya'ya evde otururken gelmedi.

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Transfer döneminde Galatasaray'a 'şu alınsa iyi olurdu' diyeceğiniz bir oyuncu var mı? Gönderilenler arasında kayıp olarak hangi ismi görüyorsunuz? Okan hocanın yerli oyuncu konusunda eli güçlü değil. Çünkü Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi oyuna sonradan katkı yapacak oyuncular Galatasaray'da yok. Yönetim, Kaan Ayhan'ı mutlaka almalıydı. Çünkü Kaan sağ bek, stoper ve ön libero oynayabiliyor. Ayrıca hazırlık kampının yıldızı Emre Akbaba, Adana Demir'e satmamalıydı. Emre Akbaba, forvet arkasıyla, iki kanatta da oynayabilirdi. Çağlar'la Cengiz Ünder'i çok istediler ama ikna edemediler. Bugün Kaan, Galatasaray'da oynasaydı, Galatasaray bazı maçları çift yerli stoperle oynar, forvette Rashica ya da Yusuf'u çok daha rahat kullanırdı.