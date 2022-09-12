GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Levent Tüzemen Küslük bitti
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

12 Eylül 2022 | Pazartesi

Küslük bitti

Bafetimbi Gomis'in verdiği "Bugün oyunun lideri ben olacağım" mesajı Galatasaray takımına enerji kattı.
Mertens tutuk ve etkisiz olunca Gomis'in liderliği, çalışkanlığı, kazanma coşkusu arkadaşlarına pas duvarı olması özellikle Yunus- Boey ikilisinin hücumda etkili olmasını sağladı. Gomis'in sürekli hareket halinde olması Kasımpaşa savunmasının dengesini bozdu.
İlk yarı boyunca tüm hücum girişimlerini sağdan Yunus-Boey ikilisiyle yapan Galatasaray'da ikinci yarı Aanholt ile Kerem'in de destek vermesi müthiş dönüşün belgesiydi. Özellikle Kerem attığı iki golle galibiyete imza atarken hem suskunluğunu hem de küskünlüğünü sona erdirdi.

***
İlk golde Oliveria'nın ara pasına Kerem'in yaptığı koşu ve yaptığı vuruş akıl doluydu. Kerem'in attığı ikinci gol jenerik olacak güzellikteydi.
Bu gol sonrası Gomis'in Kerem'in kucaklayarak havaya kaldırması büyük bir gol kralının genç meslektaşına verdiği sevginin güzel örneğiydi.
Galatasaray maç boyu fizik olarak oyundan hiç düşmedi. Top rakibe geçtiğinde Galatasaraylı oyuncular hemen baskıyı yaptı.
Lucas çalışkanlığı, sakinliği ayağındaki topları basit oynaması göz doldurdu.
Emin Bayram golde belki hatalıydı ama maç boyu yüreğini sahaya koyarak oynadı. Galatasaraylı oyuncuların en güzel yönü geriye düşmelerine rağmen maçı kazanma coşkularından asla vazgeçmediler.
Yunus tekniği, çabukluğu ve çalışkanlığıyla Galatasaray'ın hücumdaki en güçlü silahı oldu.
Yunus orta kalitesini arttırdığında İcardi, Gomis ve Seferovic pozisyon bulmakta zorlanmaz.
Son 5 transfere bakınca Galatasaray'da ciddi bir forma rekabetine tanık olacağız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Bafetimbi Gomis, Lucas, Emin Bayram, Icardi, Aanholt, Oliveria, Seferovic, Gomis, Kerem, Yunus, Kasımpaşa, Mertens, Boey, Galatasaray

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Seferovic beslenmeli! Can simidi! Beton döktü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor