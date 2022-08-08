Beton döktü

Dubois, Abdülkerim, Oliveira, Midtsjo ve Seferovic gibi nokta transferlerden sonra Torreira ve Mertens transferleri ile şov yaptı. Torreira transferi resmen kerpetenle diş çekmeye benziyor. Birçok kulübün peşinden koştuğu oyuncuyu, kulübü Arsenal'i ve menajerini ikna etmek transfer becerisidir. Son 12 yılda Melo ve Fernando dışında Torreira 6 numara için en önemli isim oldu. Torreira ile bir ölçüde Galatasaray savunmanın önüne beton döktü. Hareketli, çabuk, dinamik, inatçı ve hızlı bir oyuncu olan Torreira taraftarın da sevgilisi olmaya adaydır. Mertens, Ronaldo, Modric, İbrahimovic gibi oyuncuların yaşları sadece kağıt üzerinde büyüktür. Fiziksel yapıları hâlâ oynamaya elverişli duruyor. Mertens de yaşı olmayan oyuncu grubuna giriyor.