Devrim başlıyor

Galatasaray kongre öncesi sağ duyulu davrandı ve doğru bir kararla Dursun Özbek'i başkan yaptı. Dursun Bey'in kadrosu kaliteli, tecrübeli ve iş bilen kişilerden oluşuyor.

Ayrıca görev dağılımını da tereyağından kıl çeker gibi halletti.

Erden Timur'un 605 sayfalık Galatasaray'ın geleceğine ekonomik açıdan ciddi gelir sağlayacak projeleri göz kamaştırıcıydı.

Adnan Polat yönetiminde mor forma devrimiyle öne çıkan Cemal Özgörkey mağazacılıkta kulübü kara geçirmiş ve Baroş'un parası 5 milyon dolar maliyeti bu kararın içinden ödenmişti. Aynı Özgörkey yine ekibiyle Galatasaray'a gelir getirecek Colombus projesini devreye sokacak. Bu projeyle dağınık olan bazı asetler Ali Sami Yen Holding'i adı altında buluşacak ve kar getirecek hale dönüştürülecek.

Dursun Bey başkan olmadan evvel Cenk Ergün'le bir araya gelip Galatasaray'ın ihtiyaçlarını belirlediler ve 4 önemli oyuncu üzerinde mutabakat sağladılar.

İki orta saha, bir forvet arkası, diğeri de sağ bek olacak. Beşinci sürpriz isim hocaya bırakılacak.

Yeni hoca, Mohamed, Diagne ve Gomis arasında karar verecek.

Şartlar uyarsa Halil Dervişoğlu da listeye girecek.

Bu noktada hoca çok önemli...

Dursun Başkan çalışkan, başarıya aç, disiplinli, oyuna doğru müdahale eden ve Florya'da oyuncularla mükemmel iletişim kuran bir ismi takımın başına getirecek. Haziran sonuna kadar 25 milyon euro'yu bulan tüm borçlar da ödenecek ve Galatasaray'ın önü açılacak.