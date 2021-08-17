Hesap sorulmalı

Giresun'da geceye damga vuran olay Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e önce kafa atması sonra da eliyle iteklemesiydi.

Bir çirkinlik karşısında Marcao'ya bir disiplin cezası uygulamalıdır. Terim de Marcao'ya hesabını sormalıdır.

Maça gelince; Diagne'ye ister egoist deyin, isterse gamsız yakıştırmasını ama adamın kartvizitinde "Golcü" yazıyor. Diagne gol atıyor, penaltı yaptırıyor ve penaltı da kaçırıyor ancak pozisyonları iyi takip ediyor.

Galatasaray'ın ilk golü Diagne'nin takipçiliğiyle geldi.

Kazanılan ikinci penaltıda Diagne, Giresun savunmasına kendini unutturup ofsayta düşmeden topla buluştu ve şut atacağı sırada rakibi tarafından indirildi. Bu pozisyonda saçma olan Sivas'taki kupa maçından bu yana her Galatasaray maçında "Arıza" yapmaya özen gösteren yardımcı hakem Erdinç Sezertan bir metre geriden çıkan Diagne'ye ofsayt bayrağı kaldırdı. Aynı hakem Rize'de maalesef Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyon öncesi 2 metre ofsayt olan Rizeli oyuncu için bayrağını kaldırmamıştı.

Galatasaray ilk gole kadar Giresunspor'un alan savunmasını aşamadı. Kanatlardan hücum etmeyi sadece iki bek Aanholt ile Boey'e bırakmak gol üretmek için yeterli olmaz. Hücuma çabuk çıkan, çalım becerisi olan ve savunmaya hızla dönen Boey'i beğendim. Aaanholt tekniği ve topa hükmetmesi kusursuz ama araya bırakmak istediği toplarda daha garantili oynamalı.

Berkan-Taylan ikilisi orta alanda baskı yiyince topu etkili pasa dönüştürmekte zorlandı. Ancak rakip savunma arkasına doğru koşu yapan Feghouli'ye Taylan'ın attığı pas mükemmeldi.