Aidiyet duygusu

İskoç takımının hocası Davidson'un korktuğu başına geldi ve İstanbul'daki maçta çok beğendiği Kerem Aktürkoğlu bir gol iki asistle Galatasaray'a turu atlattı.

Galatasaray'ın Kerem gibi giydiği formaya aidiyet duygusuyla bağlı oyunculara ihtiyacı var. Kerem maç boyu sadece skora etki etmedi hırsı, coşkusu, çalışkanlığıyla ve tükenmeyen enerjisiyle alkış aldı.

Gönderilmek istenen Feghouli fizik olarak belki hazır değil ama oyuna akıl koydu, rakip savunma önünde duvar oldu ve etkili paslar attı. İki şampiyonlukta ciddi katkısı olan Feghouli ayarında Galatasaray ucuza oyuncu bulamaz. Terim'in Feghouli tercihi doğruydu.

Aanholt'un önünde çabuk ve hızlı bir oyuncu oynamalı. Arda ya da Babel asla Hollandalı sol bek Aanholt'un hücumda coşkulu olmasını sağlayamaz. Topuk pasıyla Kerem'e gol pası veren Arda Turan bu fiziksel yapısı ve ağır hali ile kanatta oynayamaz.

Arda, forvet arkasında rakip savunma önünde pas istasyonu görevini yapabilir. Takipçiliği sayesinde ve mükemmel bir vuruşla 4'üncü gole imza atan Emre Kılınç kulübede oturmak istemiyorsa rekabeti kovalamalıdır.

Aytaç oynamayınca Taylan- Serkan ikilisi verimli oldukları gibi birbirlerini de çok iyi tamamladılar.

Diagne'nin attığı golde yaptığı depar ile vuruş tekniği kaliteliydi.

Diagne'nin aldığı ücret çok yüksek değil ve Galatasaray'da oynadığı sürece iş yapar. Sonuçta gol krallığı olan Diagne'nin bir gol vuruşu var.

Kerim İnan ile Orkun Uşak'tan sonra Galatasaray'ın kalesini koruyacak tek bir Türk kaleci göremedik. 25 yıldır Florya'dan bir kaleci yetişmez mi? Kayserispor'un birinci kalecisi olamayan İsmail Çipe Galatasaray'ın da kalesinde olmamalıdır.