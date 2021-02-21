Rezalet yönetim

Galatasaray "keskin viraj" sayılacak Alanyaspor'u yenerek zirve yolunda büyük adım attı. Hakem Zorbay Küçük bozacı VAR'daki Emre Malok da tüm kararlarda şıracıydı. Hakem ikilisi hafta içinde yaratılan algı operasyonundan o kadar etkilenmişlerdi ki; bir kırmızı karta bir de penaltıya göz göre göre 3 maymunu oynadılar. Galatasaray'ın Alanya'da kazandığı 3 puan rakiplerinin beklentilerini tükettiği gibi psikolojilerini de bozacaktır. Kupada Galatasaray topa hakim olmuş ama etkili hücumları Alanyaspor yapmıştı. Bu kez Galatasaray topu Alanya'ya bırakıp orta sahayı kalabalık tutup hızlı hücumlarla golü aradı. Doğru oyunda Galatasaray rakibe pas yapacak geniş alanı vermediği gibi etkili pozisyonlar buldu.

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Mostafa'nın direkten dönen şutu şansızlıktı. Emre Kılınç'ın rakip arkasına sarkarak iki şut hamlesiyle golü atması fırsatçılıktı ama Fernandes'in pası da "Al golü at" güzelliğindeydi. Onyekuru 3 net pozisyonda güçsüz olduğu için etkili vuruşlar yapamadı. Ancak Alanyalı Umut'un yaptığı hareket penaltıydı. Ama Süper Lig'de hiç maç yönetmemiş VAR'daki Emre Malok "Gel bir bak" uyarısı bile yapmadı. Asıl olay Babacar'ın, Luyindama'nın yüzünde patlayan tekmesine kırmızı kartın çıkmamasıydı. Yine VAR'daki Malok, hakem Zorbay Küçük'e "Gel izle" bile demedi. İkinci yarı Alanya tüm riskleri alarak ve savunmasında derin boşluklar bırakarak Galatasaray kalesinde baskı kurdu. Galatasaraylı oyuncuların geriye fazla yaslanması da Alanya'nın isteğine katkı sağladı. Fatih Terim'in yorulan oyuncuları değiştirmek için 78 dakika beklemesi çok şaşırtıcıydı. Alanyaspor'un ikinci yarıdaki baskısı karşısında Muslera-Luyindama- Marcao üçlüsü hatasız oynadı. Sonuçta Galatasaray kazanarak liderliğini korumayı başardı.