Terim faktörü

Galatasaraylı oyuncuların yaptığı pas hataları izleyenlerin sinir katsayılarını kesin yükseltiyordur. Büyük takım oyuncusu bu kadar mı dikkatsiz olur? Muslera'nın rolüne soyunan kaleci Okan'la başlayan rakibe pas atma disiplinsizliği Mariano, Marcao, Seri, Belhanda ve Ömer Bayram ile tavan yaptı. Fatih Terim'in eski hali olsaydı krizleri çözer ve anında kulübeden Mariano'yu fena haşlardı.

Bu arada kulübe ihtar çeken ve haftaya sözleşmesi biten Mariano'yu ilk 11'de oynatmak büyük hataydı.

Göztepe'nin yakaladığı atakların hepsini Galatasaraylı oyuncular hazırladı.

Gönülsüz oynayan Feghouli bir pozisyonda kontrol etmesi gereken topa acele vurunca golü kaçırdı.

Ancak Cezayirli oyuncunun şahane gol pasını Emre Akbaba resmen harcadı. Emre topu önüne alabilir ya da şut atmadan önce çevre kontrolü yapabilirdi. Adem'in attığı golde Beto'ya yaptığı faulü VAR'da Zorbay Küçük iyi yakaladı. Ama Mossoro'nun havaya yükselen Adem'i itmesi penaltıydı.

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Devre arasında Fatih Terim oyunculara kükremiş olacak ki Galatasaray ikinci yarıya daha ciddi ve sorumluluk alarak başladı. Atınç ve Berkant'ın ikramı olan penaltıyı Adem Büyük tekrarında ise Belhanda kaçırdı.

Galatasaray'ın baskılı oyunu Saracchi'nin attığı mükemmel golle taçlandı. Ancak oyunu tutma yerine skoru yükseltmek için çok adamla hücuma kalkması Göztepeli oyuncuların kontratak yapmalarına neden oldu. Napoleoni'nin kafa golü savunmanın pozisyon hatasıydı. Galatasaray'da faul, penaltı olduğu zaman topun başına Adem, Belhanda.

Feghouli ve Seri geçiyor. Oysa Alanya'da oynarken bu tür vuruşları hep Emre Akbaba kullanıyordu.

Frikik golü öncesi topu koltuk altına alan Emre inatla vuruşu yaptı ve mükemmel bir falso ile Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Bu gol Galatasaray'ı kötü istikrardan da kurtardı.