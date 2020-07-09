Yetersiz oyun aklı

Futbolu sadece yetenekli oyuncularla oynamak başarı için yeterli değildir. Akıllı futbolcuya sahip olmak şarttır. Alanya'daki G.Saray'ın kadrosuna bakınca hangi oyuncuda hem yetenek hem de oyun aklı var? Bir tek Belhanda'yı gösterebiliriz ama onunda oyuna aklını koyup kalitesini göstermesi tamamen keyfine bağlı.. Nitekim Belhanda'nın Adem'e attırdığı gol kalitesinin ürünüydü. Aynı Adem bir adımdan boş kaleye golü atamadı.

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Büyük takım taçtan gol yemez. Cisse üç kişinin arasına sızıp golü attı. İyi kaleciler sahada "Çenebaz" olur ve sürekli arkadaşlarını uyarır. Kaleci Okan sadece izliyor ve arkadaşlarını pozisyon almaları konusunda maalesef uyarmıyor. Cisse'nin attığı ikinci golde oyun lideri Seri'nin yaptığı hatayı amatör futbolcu bile yapmaz.

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Galatasaraylı oyuncular devre arası Terim'den sert ultimatom almış olacaklar ki ikinci yarıya daha çok koşup mücadele ederek başladılar. Belhanda ve Linnes'in vuruşlarını kaleci Marafona başarıyla önlerken Adem'in kafa vuruşunun direkten dönmesi şanssızlıktı. Galatasaray için bu maçı kazanmak ekonomik açıdan da çok değerliydi ve 40 milyon TL'lik gelir elde edeceklerdi. Çünkü Sivasspor kaybetmişti ancak Galatasaray'ın kadro kalitesi, oyuncuların birbirini tamamlamaması ve yetersiz oyun aklı yenilgiyi getirdi. Bu sezon Galatasaray hatalı kadro mühendisliğinin zafiyetini fazlasıyla yaşadı. Sakatların ve cezalıların yerine görev yapan oyuncular ile başarıyı maalesef yakalayamadı. Yeni sezon için şampiyonluk yıllarındaki gibi yeniden bir kadro planlaması yapılmalıdır.