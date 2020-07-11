Sorunu çözerler

Diagne yüksek paralara satılmayacaksa kesinlikle kalmalı. Yanına Trezeguet gelirse gol yollarındaki sorun çözülür. Müzmin sakat Falcao’dan hayır yok.

Alanya karşısında Galatasaray topu tuttu ama kilidi açamamasının sebebi neydi?

Topa çok sahip olmak maçı kazanmaya yetmez. Futbol, pozisyon oyunudur. Galatasaraylı oyuncular maalesef pozisyon fakiriydi. Alanya'da taçtan yenilen gol, futbolcuların pozisyon alma eksikliğini gösterdi. 2016'da Fransa topa çok sahip oldu ama Portekiz doğru savunma yapıp, doğru pozisyon alınca Avrupa şampiyonu oldu. 2018'de Fransa topu rakibe verip başta Mbappe ile hızlı hücumlar yaptı ve dünya şampiyonu oldu. Alanya'daki Galatasaray'ın en büyük defosu oyuncuların oyun aklının ve yeteneklerinin yetersizliğiydi.

* Galatasaray'ın Ankaragücü maçı nasıl geçer? Rakip kümede kalma savaşı veriyor. Sarıkırmızılıların üçüncülük şansı var.

Düşme hattına baktığımız zaman Ankaragücü'nün 3 maçta 9 puan alsa dahi ligde kalmasının zor olduğunu düşünüyorum. Galatasaraylı oyuncular ve özellikle Fatih Terim son 3 maçta 9 puan almak zorunda. Galibiyet serisinin başlangıcı da Ankaragücü maçı olmalıdır. Çünkü Galatasaray haftalardır kazanamamasına rağmen hala ligi üçüncü bitirme şansına sahip. Ama bunu başarmak için Ankaragücü'nü mutlaka yenmelidir.

* Trezeguet'nin ismi Galatasaray'la anılıyor. Diagne de geri dönecek. Bu ikili buluşursa başarılı olur mu?

Galatasaray'ın şampiyonluklarında ikili forvetlerin büyük katkısı var. Fatih Terim 2012'de geldiğinde Elmander, Baros, Sercan ve Necati gibi dört golcüsü vardı. Son 5 şampiyonlukta hücum hattındaki ikililere bakalım:

1- Necati-Elmander, 2- Sneijder- Drogba, 3- Sneijder-Burak Yılmaz, 4- Rodrigues-Gomis ve 5- Onyekuru-Diagne.

Diagne'yi zaten Kasımpaşa'da parlatan isim Trezeguet'ydi. O zaman Galatasaray yönetimi Diagne'yi alıp Trezeguet'yi elinden kaçırdı. G.Saray, Diagne'yi büyük paraya satamayacaksa, önümüzdeki sezon oynatmanın planlarını yapmalı. Yanına da Trezeguet'e gelirse büyük iş olur. Bu ikili gol yollarındaki sıkıntıları çözer. Galatasaray'a gelecek sezon da müzmin sakat Falcao'dan fayda gelmeyecek. Yönetim taraftarı dinleyerek bu transferi gerçekleştirdi ama sezonun sonu talibi varsa kesinlikle elden çıkarılmalıdır.

* Yabancı kuralı hakkında fikriniz nedir? Galatasaray'ı nasıl etkiler?

Elinizde kaliteli yerli oyuncular varsa zaten yabancı transferine gerek olmaz. Galatasaray 2000'de UEFA şampiyonu olurken Hagi, Popescu, Taffarel ve Capone vardı, Marcio yedekti. Şimdi maalesef yerli oyuncu yetişmiyor. Zaten bazı kulüpler yetiştiricidir, bazıları ise yarışmacıdır. TFF'nin yabancı oyuncu belirleme konusunda yıllardır adam gibi bir duruşu olmadı. Avrupa'da sınırların kaldırıldığı yabancı oyuncu serbestliğinin yaşandığını düşünürsek; Türkiye'de yabancı oyuncuları azaltmak akıllıca olmaz. Yabancı sayısını azaltırsanız, Avrupa'da rakiplerle, içeride de futbolcuların rekabetini kaybedersiniz. TFF, futbolun paydaşlarını bir araya toplayıp teknik adamlarla ve yöneticilerle bir araya gelip ortak bir karar almalıdır. Bu paydaşların belirleyeceği bir kriter seçilebilir.

Kriterin içeriğini de yaş ve milli takım olmak kaydıyla futbolun paydaşları belirlemelidir. TFF, "Ben yaptım oldu" dememelidir. Özellikle yabancı oyuncu konusunda tribüne oyuncu gönderirseniz bu hovardalık ve müsriflik olur.

* Sezon sonunda G.Saray'da bir seçim olur mu? Yönetim, salgın sonrası çok sessiz kaldı.

Lig bittikten sonra Galatasaray yönetimi Başkan Mustafa Cengiz'in sağlığı doğrultusunda mutlaka bir karar alacaktır. Mevcut yönetiminin görev süresi Mayıs 2021'de bitecek. Başkan Cengiz'in sağlık koşulları Galatasaray'ı yönetmeye devam edebilirse bir sorun yaşanmaz eğer seçime 6 ay kala başkanın sağlığında bir sıkıntı olursa mayısa kadar tüzük gereği ikinci başkan görevi yürütür. Ancak Galatasaray camiasında mayıs ayına kadar kulübü götürecek Duygun Yarsuvat modeli bir yönetim şekli düşünülüyor. Bu konuda da gündeme gelen isim efsane Başkan Faruk Süren. Galatasaray camiası, Süren'i çatı başkan olarak düşünüyor ve mayısa kadar bu görevi yapmasını planlıyor.

* Okan Kocuk'un kötü performansında etkili olan nedenler nedir?

Muslera'dan sonra gelip kaleye geçmek kolay değil. Kaleci 24 yaşında ve Galatasaray kalesini koruyor. Baskıyı kaldıramamış olabilir. Bir kalecinin başarılı olması için sürekli oynaması gerekir. Ama kısa sürede yetenekleri konusunda bilgi vermelidir. Fenerbahçe 21 yaşındaki Altay'ı kalesine koydu. Altay da Fenerbahçe'nin kazandığı çoğu maçlarda kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Sezon başından beri bekleyen Okan, Uruguaylı kaleciden hiçbir şey öğrenmemiş. Muslera'nın dönüş tarihi erken gibi görünse de sezona başlama şansı yok.