Trezeguet şart

Diagne geri dönecekse asistleriyle onu gol krallığına taşıyan Mısırlı yıldız mutlaka kiralanmalı. Forvete de Elmander tarzı savaşcı biri şart.

Herkesin kafasında farklı isimler var. Sizce Galatasaray kalibresinde olmayan ve gitmesi gerekenler kimler?

Belhanda ve Feghouli'nin doyuma ulaştıklarını, gelecek sezon Galatasaray'a verimli olmayacaklarını düşünüyorum. Saracchi ve Lemina kalmamalıdır. Mariano'nun yerine iyi bir sağ bek alınmalı. Linnes sezon başını iyi geçirirse sol bekte görev yapmalı. Donk ile sözleşme uzatılmalı. Luyindama- Marcao ikilisinin savunmanın göbeğinde oynamaları gerekir. Ben Andone'nin de kiralanmayacağını düşünüyorum. Sekidika da 1 sezon Süper Lig'de bir kulübe kiralanmalıdır. Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı'nın kulüple ilişkisi kesilmelidir. Diagne geri dönecekse Galatasaray'ın kiralama konusundaki flaş transferi Trezeguet olmalıdır. Çünkü bu ikilinin uyumu Galatasaray'a gol yollarında büyük katkı sağlar. Diagne'nin gol kralı olmasında Trezeguet'nin payı çok büyük.

Galatasaray iki sezondur şampiyon olarak pahalı kadrosunu koruyabiliyordu. Devler Ligi geliri olmadan nasıl bir kadro kurulmalı?

Galatasaray, pahalı kadrolar da kurar, mütevazi bir ekip de oluşturabilir. Çünkü bu refleks Galatasaray'da var. 2000 yılında Lucescu 4 yıl üst üste şampiyon olmuş, Jardel takviyeli kadroyu maalesef şampiyon yapamamıştı. 1 yıl sonra kiralık oyuncular, Mondragon, Fleurquin, Perez, Victoria, Sergen Yalçın ve Murat Sözkesen ile şampiyon olup 3. yıldızı taktı. Alp Yalman'ın sözünü bir kez daha hatırlatmak isterim: Büyük düşünmek, pahalı düşünmek değildir. Hedefi olan, başarıya aç, yetenekli oyuncular ister yerli ister yabancı olsun transfer edilmelidir. Galatasaray'ın bu kadro mühendisliğinde Fatih Terim tüm yatırımlarını omurga üzerine kurmalıdır. Muslera'nın yanına iyi bir kaleci alınmalıdır. Defansın göbeğinde oynayacak ikili istikrarlı olmalıdır. Orta alanda Selçuk- Melo modeli yeniden oluşturulmalıdır. Forvette de Elmander tipi savaşçı bir golcüye ihtiyaç vardır.

OTORİTE KURAMADI

Fatih Terim uzun süre sonra bir kadroya hakim olamadı. Deneyimli hocanın bu kadar konsantrasyon sorunu yaşamasını neye bağlıyorsunuz?

Ligin 2. yarısına fırtına gibi giren Galatasaraylı oyuncuların pandemi sonrasında motivasyon eksikliği yaşadığını düşünüyorum. Fatih Terim de pandemiden olumsuz etkilenmiş olacak ki Galatasaray'da yaşanan kötü gidişe dur diyemediği gibi krizleri de çözemedi. Futbolcular da aidiyet duygusundan uzak "Maçlar bitsin, evimize gidelim" zihniyetinde oynadılar. Ayrıca Muslera'nın sakatlanması, Falcao'nun iptal olması, Onyekuru'nun zamansız gidişi, Lemina'nın istikrarsızlığı, Belhanda ve Feghouli'nin sorumsuzlukları Galatasaray'ı pandemi sonrası süreçte çökertti. Terim de oyuncular üzerinde otorite kuramadı.

FALCAO YOLCU

Falcao hayal kırıklığı oldu. Seneye ona güvenilmeli mi yoksa yeni bir forvet transferi şart mı?

Falcao, İstanbul Havalimanına indiğinde 25 bin Galatasaray taraftarı onu karşıladı. Türk Telekom'daki imza törenine de bir o kadar taraftar katıldı. 50 bin kişilik sevgi gösterisi içinde ben Falcao'nun Galatasaray'da müthiş bir sezon ortaya koyacağını düşündüm. Golleriyle Galatasaray taraftarını coşturacağını ve mutluluk sarhoşu yapacağına inandım. Falcao hem Galatasaray camiası hem de taraftar için kocaman bir hayal kırıklığı oldu. Kaçırdığı maçların sayısına bakarsak gelecek sene de aynı filmi izleyebiliriz. Galatasaray yönetimi, Falcao ile yollarını ayırmanın bir formülünü bulmalıdır. Fatih Terim ve ekibi de yeni sezon için Falcao üzerinden plan yapmamalıdır.