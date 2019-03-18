G.Saray için son şans

Galatasaray'ın 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 maçı kazanmasını kimse başarı öyküsü olarak adlandırmasın.

Başakşehir'in puan kaybettiği maçtan sonra Galatasaraylı oyuncuların Badou Ndiaye'nin golüne kadar etkisiz, silik ve coşkusuz bir futbol ortaya koymaları şampiyonluğa oynayan bir takımın oyuncularına yakışmadı.

Futbol hem takım hem de pozisyon oyunudur.

Bireysel oynamaya çalışan Galatasaray, takım ruhundan uzaklaşmanın bedelini iki gol yiyerek gördü. Özellikle Belhanda- Feghouli ikilisinin kendilerinden başka oyuncu yokmuş gibi davranıp "Al Feghoulicim, ver Belhandacım" şeklinde sadece birbirleriyle yaptıkları paslaşmalar, Galatasaray'ın oyun anlayışına darbe vurdu.

Yenilen gollerde defansın büyük hatası vardı.

Özellikle Luyindama'nın aşırı özgüvenli oynayıp riske girmek için çaba sarf etmesi basit oynamayı tercih etmemesi Bursaspor'un pozisyon üretmesine neden oldu.

Onyekuru'nun destek vermediği Emre, tek başına kanadını savunmaya kalktı.