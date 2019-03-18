G.Saray için son şans – Levent Tüzemen – Fotomaç
18 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Levent Tüzemen G.Saray için son şans

G.Saray için son şans

'ın 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 maçı kazanmasını kimse başarı öyküsü olarak adlandırmasın.
'in puan kaybettiği maçtan sonra Galatasaraylı oyuncuların Badou Ndiaye'nin golüne kadar etkisiz, silik ve coşkusuz bir ortaya koymaları şampiyonluğa oynayan bir takımın oyuncularına yakışmadı.
Futbol hem takım hem de pozisyon oyunudur.
Bireysel oynamaya çalışan Galatasaray, takım ruhundan uzaklaşmanın bedelini iki gol yiyerek gördü. Özellikle - Feghouli ikilisinin kendilerinden başka oyuncu yokmuş gibi davranıp "Al Feghoulicim, ver Belhandacım" şeklinde sadece birbirleriyle yaptıkları paslaşmalar, Galatasaray'ın oyun anlayışına darbe vurdu.
Yenilen gollerde defansın büyük hatası vardı.
Özellikle Luyindama'nın aşırı özgüvenli oynayıp riske girmek için çaba sarf etmesi basit oynamayı tercih etmemesi 'un pozisyon üretmesine neden oldu.
Onyekuru'nun destek vermediği Emre, tek başına kanadını savunmaya kalktı.

Nedense Galatasaray deplasmanlarda ya da içeride ilk yarıları hep kötü oynuyor.
Terim'in kalan haftalarda bu defoya çözüm üretmesi gerekir.
Soyunma odalarındaki sihir yine ön plana çıktı, başta Belhanda-Feghouli olmak üzere bence her oyuncuya gereken çıkışı yaptı.
İkinci yarı daha takım gibi düşünen, mücadeleyi bir bütün halinde yapan bir Galatasaray sahaya yansıdı.
Belhanda toparlandı, Feghouli de kendine geldi.
Galibiyet golünde Feghouli'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş mükemmeldi ancak bu Onyekuru bukalemun gibi... 'da şahlanıyor, deplasmanlarda sakatlanma korkusu yüzünden son vuruşları etkili yapamıyor.
Galatasaray için bu dönüş son şanstı. Bir daha futbol şansı yanlarında olmayabilir.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 18 Mart 2019, Pazartesi
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Levent Tüzemen - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN