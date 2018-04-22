Heykeli dikilir

Galatasaray eğer şampiyon olacaksa bu Sinan Gümüş'ün bırakın sözleşmesini uzatmayı, heykelini bile dikmelidir. Bir büyük takım 15 dakikada 2-0 öne geçip skoru koruyamıyor ve oyunu kontrol edemiyorsa futbolcuların kaliteleri ve kapasiteleri sorgulanmalıdır. Özellikle Belhanda ve Feghouli ikilisi bu takımın oyuncuları mıdır? Belhanda kadar laubali, sorumsuz ve vurdumduymaz bir oyuncu görmedim. Ayağını topa sokarken bile nazlanıyor. 2-0'dan sonra maçın en önemli adamı yaptığı müthiş kurtarışlarla Muslera oluyorsa, diğerleri kaptanlarının mücadelesinden, inatçılığından ve kazanmak için verdiği çabadan utanmalılar, ders çıkarmalılar.

İyi ki Donk'u Terim kazanmış... Hollandalı, orta sahada tek başına mücadele etti. Herkesin hatalarını kapatmaya çalıştı. Yabancı oyuncular maalesef şampiyonluk yarışında zihinsel olarak "biz bu maçı kazanmalıyız" ciddiyetine bürünemiyor.

Skor olarak öne geçiyorlar, daha dikkatli olmak için çaba sarf etmiyorlar.

Galatasaray'ın, Konya maçından sonra Alanya maçının dönüşünde de bir Türk oyuncu var. Çünkü Türk oyuncular kazanmayı daha çok istiyorlar ve başarmak için de yüreklerini ortaya koymaya özen gösteriyorlar. Fatih Terim'in üç yerli oyuncu hamlesi Galatasaray'ın, Alanya maçında geri dönüşünü bir şifresidir.

Çünkü Sinan sahaya girerken topa ilk dokunduğu andan itibaren "Ben bu maçın yıldızı olmalıyım" inancındaydı.

Maç berabere bitseydi Başakşehir'e müthiş gol atan Mariano ağır eleştiriler alacaktı ama Brezilyalı iki gole de asist yaptı. Verdiği geri pas hatalıydı ama milli takımda bile stoper oynayan Serdar Aziz'in rakibine yaptığı faul "Kör göze parmak" sokmak gibiydi. Serdar bu hataları hep yapıyor ve hiç ders almıyor.

Transfer söylentileri çıktıktan sonra havaya giren, çabukluğunu ve çalım becerisini unutan bir Rodrigues izliyoruz haftalardır... Karşı karşıya kaçırdığı gol, kafasının dağınık olduğunun göstergesiydi.

Bu galibiyet G.Saray'a Allah'ın lütfudur.

2-2'den sonra kazanmak rakiplerin psikolojisini olumsuz etkileyecektir.