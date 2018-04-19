Yakışmadı – Levent Tüzemen – Fotomaç ;
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yakışmadı

    fatih Terim'in maçını düşünerek Muslera ve dışında 9 oyuncuyu rotasyonda kullanması ilk yarıda 'ın şok yaşamasına neden oldu. , Galatasaray'ı iyi tanıdığı için takımına kompakt futbol anlayışı içerisinde alan savunması yaptırıp, Muğdat ve Seleznov'u hızlı hücumlarla kontratağa çıkardı.
    Galatasaray'ın rotasyonlu kadrosunun saha içinde senkronu yoktu. Oyuncuların performansı ve uyumu acemiler mangasına benziyordu.
    Selçuk ve Fernando ikilisi dururken, orta alanda oyun aklına soyununca Galatasaray hücum zenginliği yaşayamadı.
    Ayrıca Tolga birçok final noktalarında pasın şiddetini ayarlayamadığı için Galatasaray gol fırsatlarını kullanamadı.
    İki kanatta oynayan Sinan, Yasin ikilisi Akhisarspor'un kalabalık savunmasını aşamadı.
    Denayer iyi ki yetişmiş, çünkü bu Maicon Galatasaray savunmasında artık çok zor oynar. Bir Maicon tercihi Galatasaray'ı hem 10 kişi bıraktı hem de iki gol yenilmesine neden oldu.
    Hem Serdar hem de Denayer'in kulübede oturmaması gerekiyordu.
    Biri en azından oyunda olabilirdi.
    Seleznov Akhisar'ın etkili oyununun şifresiydi. Ahmet ve Maicon'a sürekli kendini unutturdu, iki gole imza atarken çok doğru yerlere koşular yaptı.
    Eren kanatlardan hiç orta alamadığı için pozisyon bile üretemedi.
    Akhisarspor mükemmel bir takım savunması sergiledi, Galatasaray bırakın hücumda organize olmayı üst üste iki etkili pas bile yapamadı.
    Oyunun ilerleyen bölümlerinde daha fazla iş bitirici isimlere ihtiyacı vardı ama istediği gibi olmadı.
    Galatasaray elindeki finali rakibine kaptırdı.
    Bu da 'de en çok Türkiye Kupası'nı kazanan bir takım olan Galatasaray'a ya kışmadı. Akhisarspor'da ise oyuna giren her oyuncu yüreğini ortaya koydu.

    • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
      1. 19 Nisan 2018, Perşembe
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