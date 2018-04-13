Galatasaray takımında motivasyon kayboldu! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    takımında motivasyon kayboldu!

    Galatasaray takımında motivasyon kayboldu!

    "Galatasaray, TT Stadı'nda kapanan tüm takımları yendi. Eğer bunu evinde başarıp dışarda başaramıyorsa futbolcu gurubunda bir motivasyon kaybı var demektir. Ayrıca G.Saraylı oyuncular özellikle Belhanda, Feghouli, Selçuk, Fernando, Rodrigues hatta Nagatomo dahil olmak üzere kaleye etkili şut atabilecek isimler."

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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