Galatasaray takımında motivasyon kayboldu!
"Galatasaray, TT Stadı'nda kapanan tüm takımları yendi. Eğer bunu evinde başarıp dışarda başaramıyorsa futbolcu gurubunda bir motivasyon kaybı var demektir. Ayrıca G.Saraylı oyuncular özellikle Belhanda, Feghouli, Selçuk, Fernando, Rodrigues hatta Nagatomo dahil olmak üzere kaleye etkili şut atabilecek isimler."
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:13
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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