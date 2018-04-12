Galatasaray camiasının önemli isimleri Stadyum Müzesi’nde ağırlandı
Galatasaray'ın 29. Başkanı Alp Yalman, eski yöneticiler ve eski futbolcular, basketbolcular, voleybolcular, su sporları sporcuları ve camianın çok sayıda önde gelen ismi Galatasaray Müzesi'nde ağırlandı.
Organizasyonda Galatasaray'ın 29. Başkanı Alp Yalman, Galatasaray Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, eski futbolcular, basketbolcular, voleybolcular, su sporları sporcuları ve sarı-kırmızılıların çok sayıda önde gelen ismi yer aldı.
Davetliler, daha sonra Galatasaray'ın tarihini anlatan kısa filmi izledi. Davet, beraber yenilen öğle yemeği ile tamamlandı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:23
-
Göztepe'ye terapi!
Toplam 1
Yorum
gittttttttttttt dem be laaaaaaaaaaaaaa
-
İtalyanlardan flaş iddia: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Sarri!..
Toplam 3
Yorum
arslan sarri süper hoca. gs gelsin isterim.fb ye gelsin isterim. futbolumuzun kalitesi artar.dan dun oyun değil sistem ve takım oyunu önemli olan.
-
Göztepe'de savunma alarmı
Toplam 1
Yorum
oyunaklıyok tamerin bir oyun planı yok..rakibe göre strateji de yok..
Galatasaray camiasının önemli isimleri Stadyum Müzesi’nde ağırlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.