Galatasaray camiasının önemli isimleri Stadyum Müzesi’nde ağırlandı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    camiasının önemli isimleri ’nde ağırlandı

    Galatasaray camiasının önemli isimleri Stadyum Müzesi’nde ağırlandı

    'ın 29. Başkanı , eski yöneticiler ve eski futbolcular, basketbolcular, voleybolcular, su sporları sporcuları ve camianın çok sayıda önde gelen ismi Galatasaray Müzesi'nde ağırlandı.

    Spor Kulübü'nün tarihinde önemli yer tutan, kupa, madalya ve başarı kazandıran sporcular, antrenörler ve yöneticiler; sarı-kırmızılı yönetim tarafından yapılan özel davetle Galatasaray 'nde ağırlandı. Müze ziyaretine İkinci Başkan Ahmet Şenkal ile Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik eşlik etti.

    Organizasyonda Galatasaray'ın 29. Başkanı , Galatasaray Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, eski futbolcular, basketbolcular, voleybolcular, su sporları sporcuları ve sarı-kırmızılıların çok sayıda önde gelen ismi yer aldı.

    Davetliler, daha sonra Galatasaray'ın tarihini anlatan kısa filmi izledi. Davet, beraber yenilen öğle yemeği ile tamamlandı.




    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:23
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