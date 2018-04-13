Meler atandı – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Meler atandı

    Meler atandı

    'ın ile oynayacağı zorlu maçı yönetecek.

    'ın ile oynayacağı zorlu maçı yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, 32 yaşındaki genç hakemin görev yaptığı 5 maçı da kazandı. Başakşehir ise Meler yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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