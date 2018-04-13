İnter teklifi beğenmedi – Fotomaç – 13 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    teklifi beğenmedi

    İnter teklifi beğenmedi

    Devre arasında 'a katılan kısa sürede takıma ayak uydururken bu durum sarı- kırmızılı ekibi harekete geçirdi.

    Devre arasında 'a katılan kısa sürede takıma ayak uydururken bu durum sarı- kırmızılı ekibi harekete geçirdi. futbolcunun bonservisinin alınması için görüşmeler başladı. Yönetimin ilk etapta 'e 2.5 milyon Euro önerdiği belirtilirken İtalyanların bu teklifi yetersiz bulduğu ve Japon oyuncuyu bırakmak istemediği belirtildi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İnter teklifi beğenmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN