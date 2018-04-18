"'Başkan ol' derlerse Polat 'Hayır' demez"
Polat 2011'de idari yönden ibra edilmemişti. Bu ibrasızlığın ateşini yakanlar Ünal Aysal'a başkanlık yolunu açtı. Polat'a o gün kongre şöyle dedi; "Seni mali yönden ibra ediyoruz, idari yönden etmiyoruz" Bu davranışın alt yazısında aslında şöyle yazıyor; "Ey Adnan Polat sen hırsızlık yapmadın, Galatasaray'ın parasını çalmadın ama kulübü kötü yönettin." Polat'a karşı sergilenen tavrı camianın ayıbı olarak görüyorum. Yani bir başkana mali açıdan dürüstsün, ahlaklısın diyeceksin sonra da kulübü kötü yönettin saçmalığıyla başkanlıktan indireceksin. Adnan Polat yıllarca kendisine yapılan haksızlıklara çok üzüldü ve camiadan iade-i itibar yapılmasını bekledi. Son mali kongrede Adnan Polat'ı ibra etmeyenler bile vicdan yapıp "Hatalıyız, Polat'ı ibra etmeliydik" itirafında bulundu. Polat'ın Piyalepaşa'daki basın toplantısında söylediği "Başkanlığa aday olmayacağım" sözüne takılıp kalmamak gerekir. Başta efsane başkan Faruk Süren olmak üzere G.Saray'ın akil insanları Adnan Polat'ı başkan yapmak için ikna etmeye çalışıyor. Polat aslında "Ben başkanlığa adaylığımı koymam. Camia bir bütün olup beni başkan göstermeli" demek istiyor. Bu yüzden Polat geçmişte idari ibrasızlığa çok ağır ifadeler kullanırken şimdi ise, "Herşey geride kaldı. Kavga etmenin kimseye faydası yok. G.Saray'ın menfaatleri için herkes kol kola girmeli" şeklinde ılımlı bir yaklaşım gösteriyor. Sonuç, G.Saray'ın akilleri bir araya gelir ve samimi bir yaklaşımla Polat'a gidip, "Gel G.Saray'a başkan ol" derlerse Adnan Polat da bu teklife kayıtsız kalmaz.
TERİM'İN DONK-FERNANDO İKİLİSİ İLE MAİCON'UN YERİNE DENAYER'İ OYNATMA HAMLELERİNİ NASIL BULDUNUZ?
Terim son Başakşehir maçında kadro ve oyun şekli olarak G.Saray'ı rötuşladı. G.Saray evinde ve deplasmanda "Yumuşak huylu bir takım" olarak mücadele ediyordu. Fatih Terim, Donk- Fernando ikilisini oynatarak orta sahaya direnç kazandırdı. M.City, Denayer'i G.Saray'a sağ stoper oynatılması konusunda söz alarak kiralamıştı. D'Nayer sağ bek ve ön libero oynadı. Sağ stoperde geçmişte hiç görev yapmadı. Tudor da Denayer'i sol bekte ve sol stoper'de oynattı. Terim tek hamleli Maicon'dan vazgeçip Denayer'i alışık olduğu sağ stoperde oynatarak G.Saray savunmasına topu kullanma becerisini ve çabukluğu kattı. Ama asıl değişim G.Saray'ın oyun anlayışında gerçekleşti. Başakşehir önünde dirençli bir oyun tarzı uygulayan bir G.Saray izledik. Başakşehir, G.Saraylı oyuncuların agresif oyunundan yıldı ve kaybetti. Eğer savunmada Maicon oynasaydı Elya, Muslera'nın önünde dans ederdi. Selçuk görev yapsaydı, Donk-Fernando ikilisinin orta alanda yarattığı dinanizmi G.Saray bulamazdı. Bu yeni oyun tarzının ve bu yeni kadronun son kalan 5 maçta G.Saray için bir şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü G.Birliği maçında silik, pasif, direncsiz ve rakibin sertliğinden bunalan ve tepki koyamayan bir G.Saray izlemiştik. G.Saray'daki göz okşayan bu değişim şampiyonluklara alışık, yüksek tecrübesi olan Terim'in eseridir.
GOMİS'İN SON İKİ MAÇTA DA GOL ATAMAMASINI NEYE BAĞLIYORSUNUZ?
G.Birliği ve Başakşehir maçlarını golsüz geçen Gomis sahada yüreğini koyarak oynamaya devam ediyor. Başakşehir savunmasının rahat top kullanmasını engellemek için inanılmaz bir pres yaptı. Gomis'in etkili baskısından etkilenen Epureanu, Caiçara ve hatta Clichy ciddi top kayıpları yaptı. Gomis mücadeleden kaçmıyor ve yılmıyor. Mariano'nun golünde Gomis'in boş alana yaptığı koşu süperdi ve Başakşehir savunmasının dengesini bozdu. Gomis bu yalancı koşuyu yapmasaydı Mariano önü açık şekilde topa vuruş şansını bulmakta zorlanırdı.
TAKIM OYUNUNA YENİ İVME KAZANDIRAN FATİH TERİM KUPA MAÇINDA KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPAR MI?
Akhisar'daki ilk maçı rotasyonlu bir kadro ile 2-1 kazanan G.Saray finale adım atmış görünüyor. Rövanşta da Fatih Terim'in Alanyaspor maçını düşünerek forma şansı bulamayan oyunculara yer verecektir. G.Saray seyircisi yine tribünleri yeterince dolduracaktır. Akhisar Belediyespor mutlaka sürpriz yapmayı planlıyordur ama teknik direktörleri Okan Buruk da ligi düşünerek kadrosunda rotasyona gidecektir.
FEGHOULİ'NİN PERFORMANSININ DÜŞMESİNİN NEDENİ NEDİR?
Feghouli kötü oynuyor gözükmesine rağmen geriye gelip savunmaya ciddi yardım ediyor. Mariano'nun attığı gol öncesi Feghouli ile yaptığı paslaşmalar göz alıcıydı. Galatasaray hücuma çıkarken Feghouli ya kendi kanattan bindiriyor ya da hücuma kalkan arkadaşlarına akıllı bir pas istasyonu oluyor. Terim'in Başakşehir önüne sürdüğü kadroyu kolay kolay bozacağını düşünmüyorum. Donk-Fernando ikilisinin orta alanda yaratmış olduğu direnc Belhanda-Feghouli ikilisini baskıdan kurtardığı gibi topla daha rahat buluşmalarını sağladı.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:19
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Adnan Polat: Arda Turan ve Emre Belözoğlu adam gibi adamdır!
Toplam 2
Yorum
Kartal adamlık müessesinin itibarını(?) bitiren adam gibi adamlar
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Trabzonspor'un yerli ve yabancıları nazarlık
Toplam 4
Yorum
murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 5
Yorum
austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
"'Başkan ol' derlerse Polat 'Hayır' demez" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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