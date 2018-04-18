Gomis ve arkadaşları 8 kilo et yedi – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    ve arkadaşları 8 kilo et yedi

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> ve arkadaşları 8 kilo et yedi

    Cimbom'u sırtlayan Fransız yıldız yemek konusunda da hızlı çıktı. ve arkadaşları önceki gece tam 8 kilo eti mideye indirdi..

    Attığı goller ve ortaya koyduğu mücadeleyle bu sezon Süper Lig'e damga vuran Bafetimbi Gomis yemek konusunda meziyetlerini gösterdi!.. Fransız yıldız, 2-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından 20 misafiriyle birlikte soluğu Etiler'de bulunan ünlü restaurant Nusret'te aldı.



    Çok iştahlı ve neşeli olduğu gözlenen Gomis, arkadaşları tam 8 kilo eti mideye indirdi. Yıldız futbolcuya restaurant çalışanları ve müşteriler çok büyük ilgi gösterirken, Gomis yine sempatik tavırlarıyla alkış topladı. Fransız forvet hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. (Takvim)
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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