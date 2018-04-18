Attığı goller ve ortaya koyduğu mücadeleyle bu sezon'e damga vuranyemek konusunda meziyetlerini gösterdi!..yıldız,kazanılanmaçının ardından 20 misafiriyle birlikte soluğu'de bulunan ünlü restaurant'te aldı.Çok iştahlı ve neşeli olduğu gözlenen, arkadaşları tammideye indirdi. Yıldız futbolcuya restaurant çalışanları ve müşteriler çok büyük ilgi gösterirken,yine sempatik tavırlarıyla alkış topladı.forvet hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. (Takvim)