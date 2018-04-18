Fatih Terim gidecek isimleri belirledi! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Fatih Terim gidecek isimleri belirledi!

    Fatih Terim gidecek isimleri belirledi!

    Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması çerçevesinde teknik direktör Fatih Terim yollarını ayıracağı isimleri belirlemeye başladı.

    İşte o isimler:

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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