İnsanlık suçluları – Hıncal Uluç – Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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İnsanlık suçluları

sonrası ve başkanlarının, Trabzon'a çok çirkin saldırıları var. Susup oturacak mı Trabzon?
Resmen, açık ve seçik söyledikleri şu: Daha önce de söylendi ya, "Trabzon devletin himayesinde." Devlet dedikleri de . .
Maliye Bakanı emrediyor Trabzon'daki localar satılıyor.
Devletin himayesindeki Trabzon bu hafta Fenerbahçe maçından önce 4 tane sınırındaki adamı ile Malatya'ya karşı oynasın ki, o 4 sarı kart sınırındaki adamlar 'Zorlu' toplantısından sonra gereken muameleyi görsünler ve , Fenerbahçe'ye karşı eksik çıksın.
Hesap bu.
Trabzonspor'un Malatya maçının ertelenmesi sonrası Fenerbahçe böyle bir çirkin dedikodu ile bildiri yayınladı.
Ne zaman?
Daha o sırada enkazın altında sesler var, cesetler var, canlılar var, enkazın başında bekleyenler var.
Ambulans orada, orada herkes orada.
Bütün Türkiye, ekranları başında.
Bin tane artçı var. Artçılar devam ederken orada maç oynanacakmış öyle mi?
Maç oynanırken 5 derecesinde bir artçı olduğunu düşünün ve hatırlayın büyük stadyum facialarını.
Neden oldu facialar? Panikten.
İnsanlar birbirini ezdiği için.
dahil. Heysel dahil.
Yoksa kimse, kimseyi öldürmedi.
Yıkılan, çöken bir yer de yoktu.
Panik öldürür.
bu şartlarda maçı ertelemeseydi kıyamet kopması lazımdı.
"Katil misin sen TFF" diye.
Fenerbahçe ise sıcağı sıcağına bildiri yayınlıyor.
80 milyon televizyonların başında sabahlarken, "Sen maçı niye oynatmadın" diyor.
Malatya Başkanı da konuşuyor, "3 gün önce Trabzon 120 dakika maç oynamış da yorgundu, bitkindi. Zaten 4 tane de ceza sınırında futbolcusu vardı.
Bize karşı teslim olmuş çıkacaklardı onu da elimizden aldı devlet" diyor.
Malatya'nın başkanı bu.
Malatya hâlâ sallanıyor ve kampa 'ya gittiler.
Niye?
Çünkü Malatya'da çalışma durumları yok.
Burada Fenerbahçe Başkanı ve Malatya Başkanı 'in çok büyük suçları var.
Suçlu bu ikisi. İnsanlık suçlusu.
Bunun adını böyle koyalım arkadaş.

  • Hıncal Uluç Hıncal Uluç
    1. 30 Ocak 2020, Perşembe
    1. E-Posta: hincal.uluc@sabah.com.tr
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