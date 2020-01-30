İnsanlık suçluları

Daha enkazın altında insanlar varken, Fenerbahçe “Maç oynansın” bildirisi yayınladı. Takımı Antalya’da kampa giren Malatya Başkanı Adil Gevrek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 3 puan için insanlık suçu işledi.

Deprem sonrası Fenerbahçe ve Malatya başkanlarının, Trabzon'a çok çirkin saldırıları var. Susup oturacak mı Trabzon?

Resmen, açık ve seçik söyledikleri şu: Daha önce de söylendi ya, "Trabzon devletin himayesinde." Devlet dedikleri de Berat Albayrak. Maliye Bakanı.

Maliye Bakanı emrediyor Trabzon'daki localar satılıyor.

Devletin himayesindeki Trabzon bu hafta Fenerbahçe maçından önce 4 tane sarı kart sınırındaki adamı ile Malatya'ya karşı oynasın ki, o 4 sarı kart sınırındaki adamlar 'Zorlu' toplantısından sonra gereken muameleyi görsünler ve Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı eksik çıksın.

Hesap bu.

Trabzonspor'un Malatya maçının ertelenmesi sonrası Fenerbahçe böyle bir çirkin dedikodu ile bildiri yayınladı.

Ne zaman?

Daha o sırada enkazın altında sesler var, cesetler var, canlılar var, enkazın başında bekleyenler var.

Ambulans orada, AFAD orada herkes orada.

Bütün Türkiye, ekranları başında.

Bin tane artçı var. Artçılar devam ederken orada maç oynanacakmış öyle mi?

Maç oynanırken 5 derecesinde bir artçı olduğunu düşünün ve hatırlayın büyük stadyum facialarını.

Neden oldu facialar? Panikten.

İnsanlar birbirini ezdiği için.

Ali Sami Yen dahil. Heysel dahil.

Yoksa kimse, kimseyi öldürmedi.

Yıkılan, çöken bir yer de yoktu.

Panik öldürür.

TFF bu şartlarda maçı ertelemeseydi kıyamet kopması lazımdı.

"Katil misin sen TFF" diye.

Fenerbahçe ise sıcağı sıcağına bildiri yayınlıyor.

80 milyon televizyonların başında sabahlarken, "Sen maçı niye oynatmadın" diyor.

Malatya Başkanı da konuşuyor, "3 gün önce Trabzon 120 dakika maç oynamış da yorgundu, bitkindi. Zaten 4 tane de ceza sınırında futbolcusu vardı.

Bize karşı teslim olmuş çıkacaklardı onu da elimizden aldı devlet" diyor.

Malatya'nın başkanı bu.

Malatya hâlâ sallanıyor ve kampa Antalya'ya gittiler.

Niye?

Çünkü Malatya'da çalışma durumları yok.

Burada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Malatya Başkanı Adil Gevrek'in çok büyük suçları var.

Suçlu bu ikisi. İnsanlık suçlusu.

Bunun adını böyle koyalım arkadaş.