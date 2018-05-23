"Galatasaray'ı yöneten 'Derin Galatasaray' var!"

Metin Tekin'in çok beğendiğim bir sözü var, "Şampiyon kadro ile şampiyon olan kadro farklıdır" der. Sizce Galatasaray'ın kadrosu nasıl? Gelecek sezon da favori olarak görebilir miyiz?



Bu kadro gelecek yılın kadrosu olamaz. Bu kadroda olmaması gereken adamlar var bir defa... Ben Fatih Terim'i biliyorum. Fatih Terim, Türkiye maçlarından çok Avrupa'ya bakan bir adam... Şampiyonlar Ligi'ne bakıyor. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan gireceği için talihli ama bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmak çok zor. Torba falan önemli değil, Fatih hocanın gözü yukarıda olduğu için kimse rakibini yenmek zorunda olduğunu düşünür. Real Madrid'le, Barça'yla oynayacaksan önce oynamakta fayda var. Şimdi iyi bir kadro kurmak için önünde bir engel var. Dursun Özbek'in Galatasaray'ın başına açtığı felaket yüzünden Galatasaray, senelerdir kuruşu kuruşuna Finansal Fair-Play denetiminde ve son denetlemede Başkan Mustafa Cengiz'e söylenen şu: "Sattığın kadar alırsın arkadaş." Satsa para edecek kim var: Garry Rodirgues... Başka? Dursun Özbek, "Uçaklar inecek" demiş, o konuyu konuşan arkadaşımız, "Başkanım, uçaklar boş mu inecek? İçine koyacağın adamı almana UEFA izin vermeyecek ki" diyememiş. Böyle haber olmaz. Bu tek taraflı, Dursun Özbek'e gaz verme haberidir benim gözümde. Keşke karşımda sen yerine haberi yazan arkadaşımız olsaydı da o sorsaydı keşke... Özbek'in cebinden oyuncu alıp hediye etme hakkı dahi yok. UEFA dedi ki, "Sattığın kadar alırsın." Hadi bakalım Dursun Özbek uçakları indirsin göreyim. Böyle bir yalan olabilir mi? Bir spor yazarı bu yalanı yutar mı?