Gomis her yerde kral!
Galatasaray'ın Swensea City'den flaş transferi Bafetimbi Gomis sarı-kırmızılı forma altında sezona tam anlamıyla damga vurdu. Süper Lig'de attığı 29 golle sarı- kırmızılı ekibin şampiyonluğa ulaşmasında başrolü oynayan Gomis, hem krallık tacını taktı hem de F.Bahçe'nin eski oyuncusu Alex'i geçerek ligin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. Ancak başarısı bununla da sınırlı değil.
- 23.5.2018
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Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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