Gomis her yerde kral!

Galatasaray'ın Swensea City'den flaş transferi Bafetimbi Gomis sarı-kırmızılı forma altında sezona tam anlamıyla damga vurdu. Süper Lig'de attığı 29 golle sarı- kırmızılı ekibin şampiyonluğa ulaşmasında başrolü oynayan Gomis, hem krallık tacını taktı hem de F.Bahçe'nin eski oyuncusu Alex'i geçerek ligin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. Ancak başarısı bununla da sınırlı değil.



