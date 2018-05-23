Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e: "Neden Luce’ye gittin!"
'ŞARK KURNAZLIĞI...''
-UEFA'ya çok iyi bi sunum yaptık. Kimse demesin '65 milyon euro'yu geçmedik' diye . 72 milyon euro'yu geçmişti ücretler. Kimse şark kurnazlığı yapmasın. UEFA her şeyi inceliyor.
-Ben evi barkı satmış olmama rağmen bu kadar zarar etmiş olsaydım, aday olmazdım.
-Fatih hocanın gönderildiği gece evinde çay içtik, Ona, "Hocam, Allah bir gün bizi yine buluşturacak ve o zaman şampiyon olacağız" dedim, çok şükür ki olduk da.
- 23.5.2018
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim!
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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