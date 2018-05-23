Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e: "Neden Luce’ye gittin!" – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'den 'e: "Neden Luce’ye gittin!"

    Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e: "Neden Luce’ye gittin!"
    Başkanı dün akşam Spor'da katıldığı Basın Tribünü programında 'in "Fatih Hoca'yı biz getirdik" açıklamalarına, "Madem öyle neden önce Lucescu'ya gittin!" diyerek tepki gösterdi. Abdurrahim Albayrak ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satış başları şöyle:

    'ŞARK KURNAZLIĞI...''
    -'ya çok iyi bi sunum yaptık. Kimse demesin '65 milyon euro'yu geçmedik' diye . 72 milyon euro'yu geçmişti ücretler. Kimse kurnazlığı yapmasın. UEFA her şeyi inceliyor.
    -Ben evi barkı satmış olmama rağmen bu kadar zarar etmiş olsaydım, aday olmazdım.
    - gönderildiği gece evinde çay içtik, Ona, "Hocam, Allah bir gün bizi yine buluşturacak ve o zaman şampiyon olacağız" dedim, çok şükür ki olduk da.
    1. 23.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e: "Neden Luce’ye gittin!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN