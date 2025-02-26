Terbiye öldü!

Puan cetvelinin tepesindeki iki takımın mücadelesine ve sergiledikleri futbola bakınca, ligimizin kalitesini, maç sonundaki açıklamaları görünce de yönetici ve teknik adam kalitesini tüm çıplaklığıyla görebiliyoruz. Bereket sahada zıpkın gibi yabancı bir hakem vardı da saha içinde beklenen savaş çıkmadı. Hakemin elbette hataları oldu ama daha maçın başında otoritesini gösterdi. Yatalak futbolcu görmedik, duran toplarda kale önünde güreş sahneleri izlemedik. Çünkü karşılarında kafaya alacakları "tanıdık" bir hakem yoktu. Yabancı hakemi beğenmeyenler "birlikte maç yönettikleri" hakemlere kurban olsunlar.

Futbolumuzun böyle hakemlere ihtiyacı var demek zoruma gitmiyor. Kumar masalarında kaybolanlar, bahis baronlarının konuşma balonlarına düdük üfleyenler, futbolcuların ve teknik adamların karşısında süklüm püklüm olanlar utansın. Yıllardır sisteme gönüllü yem olanların oltaya geldiklerini biliyorsak, bu ülkede adalet ve otorite herkesin istediği bir şey değil.

Sahada verilmeyen mücadele ve taktik anlayışa bakarsak iki korkak teknik adamın kazanmak için asla özel bir çabaları olmadı. 6 puanlık farkın Mourinho'yu mutlak kazanmaya iteceğini düşünmüştüm, yanıldım. Böylesine kritik bir maçta demode bir sistemin arkasına geçen kariyerli teknik adama sormak gerek, "korkacak ne vardı?" Ayrıca İrfan Can Kahveci'nin bu takımda neden yeri yok? Sahada üflesen düşecek gibi gezinen Szymanski'nin bir saat oyunda kalmasını gerektiren sihir neydi? Fenerbahçe belli ki fikstüre güveniyor, bütün hesaplar bu kalitesiz ligde sezon sonuna kadar puan kaybetmeme ihtimali üzerine kurulu ama sadece kendilerinin kazanmalarının yetmeyeceği gerçeği ne olacak. "İki takımlı ligde" kayda değer bulunmayan rakiplerden medet ummanın sonu nereye varacak bekleyip göreceğiz.

Meseleye sadece puan farkı açısından bakan lider Galatasaray "beraberliği" kazanç saydı ama asıl mesele bundan sonra. Liderlik bir yüktür sorumluluğu da büyüktür. Galatasaray'a kötü futbolun kaç maçtır verdiği bir mesaj var. "Beni kaybetmek istemiyorsan talihine güvenme!" Galatasaray'ı şimdiden şampiyon ilan edenler oynanmamış maçlara saygısızlık ediyorlar da saygının bu topraklarda işi kalmadı ki!

Asıl yaygara başladı bile. Troller, tetikçiler ellerini ovuşturuyor. Sosyal medyada aşağılama ve hakaret istasyonlarını harım harıl çalıştırıyor. Sistem kara para kasalarıyla bahis baronlarının tam da istediği kıvama geldi. İnsanların kazandıkları parada gözümüz yok ama nasıl kazanıldığı bilinmeyen ya da bu kadar para kazanmasına ihtimal verilmeyen züppelere hesap sorulmaması kime dokundu? Şairlerin 30 yıl hapis yattığı bir ülkede, banka dolandıran kabadayı 30 saniye sorgulandı mı? Nerede sosyal medyadaki o pozisyon kadavraları?

Terbiye öldü. Bir şampiyonluk uğruna bütün değerlerin lağvedildiği bir ülkeyiz artık. Bu ülkenin futboluna korkuyu, edepsizliği ve karanlık güçleri sokanların yüzleri buruşsa da aynalar buruşmamış, resimler karışmamıştır. Adalet ve asalet adına yeni bir teori gerçekleştirmek pek mümkün değil. Irkçılardan, şampiyonluk gecesi analara sövenlerden, kabadayılardan, parayı nereden kazandıkları belli olmayan milyon dolarlık züppelerin çekim alanından çocuklarımızı kurtaramazsak, yandığımızın resmidir.