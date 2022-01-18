Çekiç!

Oynadıkça değer kaybeden futbolcular takımı Fenerbahçe yine "kara tahtada!" Antalya karşısında ne mücadele vardı ne futbol. Takım yük taşıyan kağnılar gibi, sözde çok pas yapılıyor ama o pasların "hazırlıkla" falan ilgisi yok.

Onlar sadece zaman çalıyor ve ne dersek diyelim hepsi de "Mesut" bir halde aynı telden çalıyor.

Kaleye giden ilk vuruşun 72'nci dakikada gol olmasıyla, futbolcuların rakip kaleye ne kadar uzak oldukları gerçeği kendiliğinden ortaya çıkıyor.

Ama İsmail Kartal'a daha ilk maçta yüklenmek yakışmaz, kendisine sadece "eski mektupları iyi okumalısın" diyebiliriz.

O mektuplarda ders niteliğinde sözler vardır; "bir elinde çiviyle dolaşıyorsan diğer elinde çekiç olmalı." Çünkü "sana sahip çıkması gerekenler Löw'ü büyük balık gibi gösterip seni yem olarak oltaya takıyorsa o çekice gerçekten ihtiyacın var!" Fenerbahçe taraftarının bu yönetime neden güven duymadığını sorgulamaya bile gerek yok.

Her sezon onlarca futbolcu transfer etmeyi başarı için gerekçe gösterenler ve güçlerini sahada göstermeyi öğrenmeyen futbolcularla bu film "yönetim istifa" sesleriyle sürecektir.

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Maçın 40'ncı dakikası aklımda kaldı.

Fenerbahçe hücumunda Serdar Dursun kasti olarak rakibine faul yaptı hakem 'devam' dedi.

Hakeme "yuhh" çektim sonra da "Fenerbahçeli futbolcuların istemediği galibiyeti hakem Atilla Karaoğlan istiyor" diye söylendim.

Serdar Dursun'a bakınca;

"bazı adamların üzerini aramaya gerek yoktur, onların davranışları her şey için yeterlidir" dedim.

Serdar Dursun sezon başında Saracoğlu'nda rakibine kafa attığı o zalim pozisyonda kart bile görmemişti.

Ne gariptir ki bu hakemler Melo gibi çamur adam için bile ayılıp bayılmıştı.

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Trabzonspor, Sivas'ta kazanmış sayılır. O tabiat şartlarında kazanmak gerçekten zordu.

Abdullah Avcı'nın gördüğü kırmızı kart sistemin nasıl sinsi çalıştığının belgesi ve Abdullah Avcı'ya "sen çok oluyorsun" açıklamasının da apaçık göstergesidir.

Sahanın içinden çıkmayan teknik adamları koynuna sokan hakemler ülkesinde, birçok hakem için Trabzonspor'un "yıkılması gereken takım" konumunda olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

Sistemi rahatsız eden bu kadar puan farkına rağmen hala birilerine yaranmak isteyenler varsa, onlar ancak kendilerini ele verirler.

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Hatay'da yenilse de futbol oynamaya yönelmiş bir Galatasaray vardı.

Bu takımın gelecek sezon adına devrim yapması gerekiyorsa, yeni hocalarının arkasında durması zorunludur.

Tabii Hatayspor'un ve Ömer Erdoğan'ın hakkını da teslim edelim.

Bizim sahipsiz teknik direktörlerimizin neler yapabileceklerinin en güzel örneklerinden biridir Ömer Erdoğan.

Hem duruşuyla hem takımına verdikleriyle alkışları da sonuna kadar hak ediyor.

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Genç yaşta kaybettiğimiz Ahmet Çalık için bütün maçlarda yakışan biçimde saygı duruşları vardı. Bu yürekli delikanlı hepimizi yasa boğdu, mekanı cennet olsun.

Ölüm bu kadar yakınımızdayken sahanın ortasında zalim olmanın alemi yok. Rakibinin ayak bileğine basıp pis pis sırıtanlar ve acımasız fauller yapanlar da şunu bilmeli.

"Böyle darbeler meslektaşının meslek hayatını söndürmeye yöneliktir, adı da cinayettir!" O yüzden bizler güzel düşüncelerini gözlerinin içinde biriktirenlere 'adam' diyoruz, tekmesini konuşturanlara değil.