Adamlık!

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi.

Vermeyen kim? Ümit Öztürk!

Ümit Öztürk kim? İki sezon önce Alanyaspor-Galatasaray maçında dillere destan olan şahıs!

Geçen sezon İstanbul'daki Galatasaray-Trabzonspor maçında Trabzonspor'u katleden zat!

Özel olarak yetiştirilmiş bir meslek erbabı (!) Geçen sezon iki hakem cezalandırıldı ama Ümit Öztürk yerinde kaldı. Böyle bir adamı adalet ameliyatında haksızlığın karnında mı unuttular yoksa zor günler için elde mi tuttular?

Not: Bu ülkede hakemlik konsepti değişmiş olabilir ama ihanet hiçbir meslekte adamlık bırakmaz!

Hoş, hakemlikte en son aranan özelliktir adamlık!

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Gelelim meselenin diğer tarafına.

Ah Sayın Ali Koç ah!

Bu ülkede başkanlar yanlışlarını unutturmak için böyle hakemleri merhem olarak öne sürer.

Siz onlardan olmayın.

Kokuşmuş düzende bu haksızlıklar ilk değil son da olmayacak.

Sizi dik tutacak kudret hakemlere sızlanmakta değil bu hakemlere rağmen yürümekte yatıyor.

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Ah Sayın Ali Koç ah!

Comolli gibi bir adamla 1.5 sezon geçirdiniz ve bu sinsi tüccarın ıskartalarına milyon dolarlar ödediniz.

Fenerbahçe Kulübü'ne kazık atan eli uzun adama bir kere olsun laf söyletmediniz Bu kulübün limit artırımına ihtiyacı yoktu ama sonuçların derdine düşerken nedenleri inkar ettiniz.

Fenerbahçe, Ümit Öztürk gibi hakemlere yem olacak bir kulüp değilse, Ümit Öztürk'ü de Alanya'yı da yerle bir edecek güçlü bir takım kurmak zor muydu?

Fenerbahçe bu ülkede her zaman yalnızdır, bu yalnızlığı güçlendirecek formülü neden üretmediniz?

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Gelelim Ersun Yanal'a.

Kulübede 2 stoper dururken Jailson gibi kaç maçtır bubi tuzağı kuran bir adama tahammül edebilmek neyin nesi?

Jailson'un Fenerbahçe'ye verdiği zarar hakemlerden az mı?

Fenerbahçe'nin iki puanı elden giderken 90 artı 2'de Mevlüt'ü oyuna almak nasıl bir yaratıcılığın ürünü?

Evet, Fenerbahçe'ye karşı oluşmuş bir hakem düzenini gördük ama hakemlere rağmen maçlar bazen kenar yönetimiyle kazanılır bunu hiç göremedik!

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Birileri "ligin ikinci yarısı Zorlu geçecek" diyerek politikasını üretirken, Fenerbahçe'nin psikolojik yenilgisini de başlatmış oldu, hakemlerin Fenerbahçe'nin üzerine yürüme eylemini de.

Bunun altından kalkacak güç basın toplantıları düzenlemekle değil sahada daha çok mücadele etmekle elde edilir.

Bakmayın düdüklerini silah olarak kullanmalarına! Hakemler yenilmeyecek kadar güçlü değil.

VAR gibi görünse de onlar hiçbir zaman YOK'lar.

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Değerler paralandıktan sonra futbolun anlamı değişti, zarafet toprağa gömüldü.

Başkanların ve yöneticilerin konuşma diline bakınca en çok çocuklar için üzülüyorum.

Bugünlerin günahını çocuklarımız ödeyecek. Verilen demeçlerle nefreti şaha kaldıran dönemeçlerin işaret edildiği çocuklarımız.

Kendilerine ait olmayanın peşinde koşmanın gurur diye öğretildiği çocuklarımız.