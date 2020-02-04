Islak cümleler! – Hakkı Yalçın – Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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Islak cümleler!

, karşısında iki maçta 5 puan kaybetti.
Karambole mi geldi? Hayır!
Hakem mi engel oldu? Hayır!
Peki, niye kaybetti?
Rakibi çözecek psikolojiye sahip olamadığı için. Kaçırdıkları attıklarından fazla olduğu için. Her şeyden önemlisi yaratmak istediği gerilime kendini kaptırdığı için.

***

Cumartesi gecesi 3 net pozisyonun Trabzonspor kalecisi Uğurcan tarafından kurtarılması bir kaleci için övgüler gerektirir ama o pozisyonları harcayanlar için beceriksizlik notu düşülür.
Evet, Uğurcan'ın maç boyu yaptığı tek hatalı çıkışta Fenerbahçe'nin attığı gol nizamiydi ama Gustavo'ya faul yapıldığı varsayılan ve sayılmayan Trabzonspor'un golü de nizamiydi.
Eğer hakemden şikayet ediliyorsa, sahada tutulması hakem cinayeti sayılan 'in neden kart görmeden maçı tamamladığının yorumunu istiyorum!
Kazanmak kaybetmek de sanat ne yazık ki ikisini de beceremiyoruz!
Çünkü bu ülkede en kolay yol konuşma balonlarının içini ıslak cümlelerle doldurmak. "Oyunun içinden bir pozisyonu taraftarın önüne çıkarırsak yırttık be oğlum!"

***

Bizler eski fotoğrafların hiçbirini yırtmadık.
O yüzden fareli köyün kavalcılarını televizyonların eski kaşarlarına da yeni kaşarlarına da değişmiyoruz.
Bazı hakemlerin adaleti katlettiğini görünce onların bir insanı öldürme ihtimalini bile uzak bulmuyoruz.
, karşısında 2-0 öndeyken bile Donk'un yaptığı penaltıyı veremeyecek kadar aciz hakemler ülkesinde küçüklere ne kalacak sanıyorsunuz?
Bu sezon başka bir film mi izleyeceğiz?
Hepimiz biliyoruz ki uğruna yıkılmadık değer bırakılmayan şampiyonluk iki hakemin düdüğüne bakar. Para üzerine kurulan sistemde ne 'un işi var ne 'in.
Onlar sadece aksesuar!

***

, 'de oynamadan kazanmanın da mümkün olduğunu gösterdi.
Rizespor'un harakiri yaptığı maçta alınan galibiyet adına sihirli bir başlangıç sayılabilir ama Beşiktaş'ın bu futbolla ligde işi zor.
Benim asıl meselem; Sergen'in imza törenine giden 20 bin kişinin firari başkan 'dan hesap sorulması için ayağa kalkmaması.
Kendinden olana sevgisini göstermek kadar kendinden olanın karşısına dikilmeyi Beşiktaş taraftarı iyi bilirdi çünkü.

***

Sivasspor'un 5 gollü yenilgisi zihinsel ve bedensel çöküntünün bedelidir. Onlar başlarına gelecekleri de iyi biliyorlar sisteme uygun olmadıklarını da.
İnsanlar değişmedikçe bu ülkede hiçbir şey değişmez.
Herkes çirkin olanı sahiplenirken "seninki temiz miydi?" diye bir teselli üretirken, bizler mektuplarımızı yanlış adreslere gönderiyoruz.
Futbol bir zamanlar çocuklara içi kahraman dolu masal diye anlatılırdı iyi biliyoruz.
Şimdi çamurlu ayakkabılarıyla çocuklarımızın üzerine basanlar, yeni afişlerini basmak için baharı bekliyor.

***

Bizim beklediğimiz otobüs kaç yıldır gelmiyor ve asla gelmeyecek.
O yüzden elimizdeki biletlerle yayan yürümeye mahkumuz!
Nereye mi?
Futbolun sadece futbol olduğu delikanlı hatıralar tarlasına!

  • Hakkı Yalçın Hakkı Yalçın
    1. 04 Şubat 2020, Salı
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