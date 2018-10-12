Ali Koç’a mektup
Sayın Ali Koç!
Fenerbahçe'nin bugünkü durumunu eleştirirken size olan saygımdan ve sevgimden sanırım şüphe duymuyorsunuzdur!
Hayatımda goygoy yapmadım çünkü.
Önceki günkü gündem belirleme toplantısında sözlerinizi not ettim.
Çoğunda haksız çıktınız!
Çünkü toplantının öznesi olması gereken bir adamın eleştirilmesine çok zayıf bir gerekçe buldunuz!
"Comolli'nin gazeteci dostu yok!" Sabıkası var Sayın Koç! Meslek onuru olan hiçbir gazeteci Comolli'yle dost olmaz zaten!
Bursaspor transfer etmek üzere olduğunuz Marco Fabian konusunda sizi uyardı ve siz de son dakikada bu transferden vazgeçtiniz.
Niye? Çünkü Fenerbahçe'nin kasasından uçurulmak istenen 2 milyon 300 bin euro vardı!
Arkasında da bu adam vardı!
Volkan Demirel gibi yıllarını Fenerbahçe'ye adayan biri kadro dışı Comolli olmazsa olmaz öyle mi?
O kuvvetli duruşunuz neden burada noksan?
Fenerbahçe kaybettiği puanlarla büyüklüğünden bir şey kaybetmez!
Ama gündem toplantısında asıl suçlular neden cümlelerinizin arasına sıkıştırıldı?
"İki top kaleye girse 6 puan daha fazla olsa bunlar konuşulmazdı" diyorsunuz.
Yağcılar konuşmazdı inanın, ama bizler eleştirilerimize devam ederdik.
Sistem nerede? Fenerbahçe hangi rakibini sahada ezdi?
Taraftarın gönül rahatlığıyla izlediği tek maç gösterin bana?
İki top kaleye girse diye bir çıkış yolu buluyorsanız ben de size gerçekleri hatırlatayım.
Bursaspor maçında Skrtel'in yaptığı penaltıyı hakem verse, Başakşehir maçındaki buz gibi gol iptal edilmese Fenerbahçe bugün ligin son sırasındaydı!
Kredinizin büyük kısmı da telef olmuştu!
Neymiş futbolcuların motivasyonunu bozuyorlarmış!
Lefter'in Basri Dirimlili'nin forma giydiği bir kulüpten bahsediyoruz.
Yardımcı hocaların üç paralık söylemleriyle morali bozulan böyle adamlara çubuklu formayı giydirirken, neden tarihin asaletini onların gözüne sokmuyorsunuz?
Dokundukça ağlayan pahalı bebeklerin morali bu kadar kolay bozuluyorsa o formanın içinde ne işleri var?
Taraftardan her türlü şartta destek istiyorsunuz da verdiklerinizin karşılığını futbolculardan neden istemiyorsunuz?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elendiğinde goygoycu medyanın attığı ve buram buram yağ kokan "Fenerbahçe rahatladı" başlığı bizim yaptığımız eleştirilerden daha değerli sayılsa da.
Kasa üstadı (!) Comolli'nin yaptıkları sizin için eleştiri konusu bile olmasa da.
Cocu için hiçbir uyarıcı sistem çalıştırılmasa da!
Öğretmenlerin semt pazarlarında ezik domates peşinde koştuğu ve moralini yüksek tuttuğu bir ülkede milyon dolarlık futbolcularınızın moralleri bir kaşık suda boğulsa da.
Büyük yürüyüşte başarılı olmanızı bütün kalbimle diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla...
Hakkı YALÇIN